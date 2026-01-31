李四川談新北城市願景了「我住在新北市，希望是更有花的城市」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川昨參加2026樂活夜櫻季的首場活動。圖／北市公園處提供
台北市副市長李四川昨參加2026樂活夜櫻季的首場活動。圖／北市公園處提供

2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開，台北市副市長李四川參加活動，今天也在臉書發文昨晚在內湖樂活公園賞夜櫻，也特別提到「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」。

2026九合一選舉

李四川參選新北市，外界預料會在農曆春節年前。李四川昨在臉書發文行銷2026樂活夜櫻季，他指出「有花的城市，才有品味」，內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。

李四川說，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」還提醒搭捷運文湖線在東湖站下車。也分享昨晚拍的夜櫻，祝大家假日平安快樂。

2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開。圖／取自李四川臉書
2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開。圖／取自李四川臉書

李四川 內湖 捷運

