民進黨彰化花壇鄉長民調出爐 葉繼元勝出再度披掛上陣
民進黨彰化縣黨部今天上午公布下屆花壇鄉長初選民調結果，由在本屆參選鄉長失利的葉繼元勝出，再度披褂上陣。
民進黨彰化縣花壇鄉長民調，是由葉繼元與花壇鄉民代表許澤鈿對壘，兩人除製作看板宣傳外，並打網路戰，昨晚進行民調，縣黨部今天上午宣布由葉繼元勝出，許澤鈿表示尊重調結果，會攜手團結贏回彰化。
葉繼元原是台聯黨，後來改投民進黨，本屆花壇鄉長選舉敗給競選連任的顧勝敏，但他仍深耕基層，此次初選民調獲得勝出，再戰鄉長選舉。
此外，員林市民代表第二選區（南區）在民進黨縣長參選人陳素月居中協調下，由曹月碧及王勝坪代表民進黨參選員林市民代表，張政岳將繼續爭取大明里長連任。
