藍營新北市長人選協調 黃志雄與侯友宜今出席活動巧妙錯開
藍營新北市長人選協調 ，國民黨市黨部原計畫台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然在本月底前「李劉會」，市黨部主委黃志雄日前談及希望新北市長侯友宜來協調，更需要幫忙輔選，但今已31日雙方仍未會面。今早黃志雄及侯友宜一前一後出席淡水活動時，兩人對「李劉會」都閉口不談。
2026九合一選舉
立委洪孟楷北海岸服務處今喬遷，包含立法院長韓國瑜、侯友宜及黃志雄、議員陳偉杰等人出席。黃志雄及侯友宜前後到場，面對媒體詢問市長人選協調一事，兩人都微笑不語，甚至趁下一位來賓上台前離去。
洪孟楷在台上致詞表示，淡水發展愈來愈好，現已衝破20萬人，未來會繼續爭取淡海新二期，持續爭取大型醫療院所及地方建設，串聯北海岸，他的服務也絕不打折。待洪致詞結束後不久，侯友宜則到場，此時黃志雄卻早已先行離開。
隨後侯友宜上台致詞說，看到洪孟楷在立法院努力及全力監督政府，未來勢必能更上一層樓，也期待北海岸及淡水未來愈來愈好。侯要離場時，韓國瑜也正好抵達，兩人簡單寒暄握手，侯便離去趕市政行程。媒體詢問韓國瑜對新北選戰布局一事，韓也微笑不予回應。
