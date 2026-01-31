快訊

拚出線！江啟臣向上市場發春聯 二次協調時間尚未確定再喊話黨中央

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
江啟臣（中）表示，昨天詢問黨中央二次協調時間，收到回覆「沒有2月6日這件事」，他希望盡快敲定時間，越快越好。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長提名人選懸而未決，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔均有意參選，1月16日協調會無果，黨中央將辦第二次協調。江今天上午到向上市場發春聯，再次證實目前並未定案「2月6日第二次協調」，也喊話黨中央盡快確定時間，越快越好。

江啟臣這幾周經常利用空檔到各個市場、廟口發送春聯，今天上午來到西區著名的向上市場，立委羅廷瑋也陪同發春聯。江說，快要過年了，接下來是立院休會期間，他會陸續到還沒發送春聯的各個地方如市場、夜市發放「馬上幸福」春聯。

媒體詢問，馬上就是2月，黨中央是否已確定第二次協調時間？江啟臣回答，並沒有，外界一直風傳「2月6日」，他也很納悶，昨天請辦公室確認，收到黨中央回覆是「沒有2月6日這件事」；至於具體時間是何時，黨中央應該還在徵詢中。

江啟臣表示，之前就說過協調時間越快越好，基層現在相當焦慮，希望市長提名人選趕快敲定；他喊話黨中央盡快確定第二次協調時間，讓支持者的心情比較安定，有意參選者也比較清楚接下來的競選時程要如何安排。

立法院副院長江啟臣今天上午到向上市場發春聯。記者陳敬丰／攝影
