聽新聞
0:00 / 0:00
拚出線！江啟臣向上市場發春聯 二次協調時間尚未確定再喊話黨中央
國民黨台中市長提名人選懸而未決，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔均有意參選，1月16日協調會無果，黨中央將辦第二次協調。江今天上午到向上市場發春聯，再次證實目前並未定案「2月6日第二次協調」，也喊話黨中央盡快確定時間，越快越好。
2026九合一選舉
江啟臣這幾周經常利用空檔到各個市場、廟口發送春聯，今天上午來到西區著名的向上市場，立委羅廷瑋也陪同發春聯。江說，快要過年了，接下來是立院休會期間，他會陸續到還沒發送春聯的各個地方如市場、夜市發放「馬上幸福」春聯。
媒體詢問，馬上就是2月，黨中央是否已確定第二次協調時間？江啟臣回答，並沒有，外界一直風傳「2月6日」，他也很納悶，昨天請辦公室確認，收到黨中央回覆是「沒有2月6日這件事」；至於具體時間是何時，黨中央應該還在徵詢中。
江啟臣表示，之前就說過協調時間越快越好，基層現在相當焦慮，希望市長提名人選趕快敲定；他喊話黨中央盡快確定第二次協調時間，讓支持者的心情比較安定，有意參選者也比較清楚接下來的競選時程要如何安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言