童子瑋提三節敬老金加倍政見 年領1.8萬元

中央社／ 基隆30日電

民進黨基隆市長提名人童子瑋今天表示，他如果當選市長，會把農曆春節、端午節、中秋節的敬老金加倍，從新台幣3000元加碼到6000元，1年就是1萬8000元。

2026九合一選舉

童子瑋晚間在林泉里民會堂，舉辦第2場「進步基隆 市民見面會」，他表示，根據現行的「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，因為規定最後設籍日，導致許多後續遷入戶籍的長輩，其實已在基隆生活一段時間，卻無法領到三節慰問金，他如果當選市長，會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

此外，童子瑋表示，上週他宣布重陽敬老金加倍後引起許多迴響，市民也對他說，這是對長輩最敬重、最實際的政見，因此他決定在過年前，宣布第2項長輩政見，他如果當選市長，會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金一舉加倍，從3000元加碼到6000元，1年就是1萬8000元，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

童子瑋說，他參選最大的壓力並非來自政治攻防，也不是來自競爭對手，而是來自所有看著他長大的長輩，因為所有人對他而言，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚，所以他決定，如果有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民的生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。

長輩 童子瑋

延伸閱讀

基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

台船基隆廠企業工會新理事長上任 童子瑋：爭取造船及修船計畫

非直轄市警察繁重加成 童子瑋：可能春節前核定

謝國樑童子瑋警局交手 童拋向中央爭取繁重加給 謝說如果成真會編列

相關新聞

基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天在仁愛區林泉里民會堂舉行第二場「進步基隆市民見面會」，他說，如果當選，未來不僅重陽敬老...

國民黨新竹縣長提名陷僵局 徐欣瑩轟初選辦法不公：無視廣大民意

國民黨立委徐欣瑩今表示，針對國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定新竹縣長初選「七三比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式...

民進黨基隆議員初選截止 「美女議員」許睿慈未登記黨部了解中

民進黨基隆市議員黨內初選登記今天截止，黨部預計要提名15席，共有12人完成登記，其中中正區現任議員許睿慈沒有登記，黨部表...

國民黨宜蘭縣長選舉提名 張勝德、吳宗憲共識2月底前完成民調

國民黨今下午再進行宜蘭縣長提名協調會，宜蘭縣議會議長張勝德意欲爭取提名，會後表示今確定由他跟國民黨立委吳宗憲各挑一家民調...

派誰出戰？國民黨宜蘭縣長提名人選 2月底前完成電話民調

國民黨今天再度進行宜蘭縣長提名協調會，爭取黨內提名的宜蘭縣議會議長張勝德表示，今天主要針對民調公司，以及怎樣做民調的方式...

地方意外…民眾黨公布4區議員全民調 李有宜已退黨三蘆選區仍要初選

民眾黨近日展開直轄市、縣市議員提名，民眾黨選決會今公布，4選區將全民調初選，首場桃園第3選區、新北第8選區、新北第4選區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。