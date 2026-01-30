基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天在仁愛區林泉里民會堂舉行第二場「進步基隆市民見面會」，他說，如果當選，未來不僅重陽敬老，包含農曆春節、端午節中秋節三節敬老禮金都要加倍發放，三次都領6000元，一年可領1萬8000元，還要放寬設籍日規定，給大家過好年。

童子瑋說，林泉里是很有人情味的地方，他記得第一次選議員的首次掃街，也是在這裡開始他的從政旅途。今天他跟大家報告參選市長的規畫，回顧議員到議長的時期，他在地方鄉親的照顧跟提攜下，成長了很多，也學習了很多。

童子瑋宣布第二項長輩政見，他表示，根據現在的「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，因為規定最後設籍日的規定，導致有很多後續遷入戶籍的長輩，其實已經在基隆生活一段時間，卻無法跟其他長輩一起領到三節慰問金，他如果當選就會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

童子瑋表示，上周他宣布重陽敬老金加倍後，引起地方很多很回響，遇到市民也都跟他說，這是對長輩最敬重、最實際的政見，因此他也決定在過年以前，告訴長輩新春好消息，他如果當選，也會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金都加倍，從3000元加碼到6000元，一年就是1萬8000元，讓大家一整年都會發，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

童子瑋並說，他選舉壓力最大的事情，並不是來自政治攻防，也不是來自競爭對手，而是來自所有看著他長大的鄉親長輩，因為所有人對他來說，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚，所以他也決定，有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民的生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。

