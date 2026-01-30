民進黨基隆議員初選截止 「美女議員」許睿慈未登記黨部了解中

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／許睿慈提供
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／許睿慈提供

民進黨基隆議員黨內初選登記今天截止，黨部預計要提名15席，共有12人完成登記，其中中正區現任議員許睿慈沒有登記，黨部表示，原因還待了解。

2026九合一選舉

仁愛區將提名2人，登記鄭文婷（現任）；信義區將提名2人，登記陳軍佐（現任）、陳宜（現任）；中正區將提名2人，無人登記；中山區將提名2人，登記施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）；安樂區將提名3人，登記張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）；暖暖區將提名1人，登記朱書昕（新人）；七堵區將提名2人，登記曾怡芳（現任）；山地原住民將提名1人，無人登記。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，將提名15席，到今天截止共12人完成登記。有關中正區現任議員許睿慈議員尚未登記一事，黨部正在積極了解狀況之後再跟大家說明。

許睿慈曾推出寫真書，甜美外型讓她一炮而紅，曾與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，行銷基隆觀光，被稱為議會美女議員。記者致電許睿慈尚沒有回應。

黨部指出，安樂區將再協調，如果協調不成將進入初選第二階段民調程序，決定提名人選；其他選區登記不足額部分，會再尋找適合人選徵召。目前市議會黨籍議員共10人，現任議員張顥瀚因案停權，前議員張秉鈞因案解職。

中山區市議員施偉政今天以烏龍派出所主角「兩津勘吉」造型現身，完成參選登記，展現拚戰到底、全力爭取連任的決心。

中山區市議員施偉政今天以烏龍派出所主角「兩津勘吉」造型登記。圖／施偉政提供
中山區市議員施偉政今天以烏龍派出所主角「兩津勘吉」造型登記。圖／施偉政提供
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／蔡宗和提供
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／蔡宗和提供
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／蔡宗和提供
現任議員許睿慈未登記原因不明。圖／蔡宗和提供
曾是網球國手的市議員陳宜今天完成登記。圖／陳宜提供
曾是網球國手的市議員陳宜今天完成登記。圖／陳宜提供

議員 新人 基隆 民進黨

