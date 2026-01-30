廠商借款未還 基市議員陳宜湊錢壓線登記初選

快訊

中央社／ 基隆30日電

民進黨基隆議員陳宜，因廠商向她借款20萬元，原本談妥今天還款10萬元，讓她能完成黨內初選登記，未料對方遲未現身，所幸陳宜在友人協助下湊足24萬元，下午5時前壓線完成登記。

陳宜約下午4時50分在友人陪同下踏入民進黨基隆市黨部，繳交新台幣12萬元登記費及12萬元保證金，共計24萬元。陳宜受訪表示，這名廠商去年以家裡亟需用錢為由，向她借款20萬元周轉，每次談妥還款時都未現身。

陳宜說，雙方原本約好今天上午10時30分在服務處還款10萬元，對方直到下午仍未出現，訊息已讀不回，電話也不接，她原本打算解除定存後趕赴黨部登記，但擔心前往銀行排隊辦理解除定存作業，來不及下午5時完成登記初選。

陳宜表示，相關資料她早已備妥，只因太信任對方，以為對方這次會出面還款，等到最後一刻又再度落空，不得已才開口向友人商借10萬元，希望這名廠商能盡快出面解決問題，就算要分期付款也可討論，不要避而不見。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，這次市議員民進黨應提名15席，已登記初選的有仁愛區現任市議員鄭文婷，信義區現任市議員陳軍佐、陳宜，中山區現任市議員施偉政及新人吳巧瀅。

余睿柏說，安樂區則有現任市議員張之豪、吳驊珈，及新人劉韋巡、黃永翔、徐寅禹，暖暖區為新人朱書昕，七堵區為現任市議員曾怡芳，總計共12人登記，1週協調期過後，將辦理徵召作業。

此外，出乎外界預料，現任中正區市議員許睿慈並未登記初選，余睿柏指出，會進一步瞭解狀況後向外界說明。

