國民黨宜蘭縣長選舉提名 張勝德、吳宗憲共識2月底前完成民調

國民黨今下午再進行宜蘭縣長提名協調會，宜蘭縣議會議長張勝德意欲爭取提名，會後表示今確定由他跟國民黨立委吳宗憲各挑一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，在2月底前完成民調。

就宜蘭縣長選舉提名，國民黨中央日前邀請張勝德、吳宗憲等人進行協調，達成在第2次協調會討論內參全民調細節，預計2月底前會正式提名。

國民黨中央今下午再度邀請張勝德、吳宗憲等人召開協調會，歷時約1小時會議後，張勝德表示，今日協調會主要針對民調公司、民調方式等討論，目前確定由雙方陣營從黨中央核定的9家民調公司中各挑選一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，並在2月底前完成電話民調。

張勝德表示，民調方式分為跟民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的對比式民調，以及兩人間的互比式民調，其中計算方式採對比式民調占85%、互比式民調占15%的方式加總。宜蘭人的事情會由宜蘭人來做決定，最終還是回歸到由宜蘭人做最後的決定。

另一方面，有關國民黨新竹縣縣長選舉提名事宜，因1月14日第二次協調會議無法達成共識，依據提名特別辦法第6條，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理之。組發會已於1月28日發文新竹縣委員會，依函文核定的提名作業時程辦理，於2月2日進行初選公告，並函送內政部備查。