地方意外…民眾黨公布4區議員全民調 李有宜已退黨三蘆選區仍要初選

民眾黨近日展開直轄市、縣市議員提名，民眾黨選決會今公布，4選區將全民調初選，首場桃園第3選區、新北第8選區、新北第4選區，最後桃園第7選區，分別在2月2日至3日、2月4日至5日執行完畢。值得注意的是，新北三蘆選區隨著前發言人李有宜退黨後，三蘆選區仍要辦初選，令地方頗感到意外。

民眾黨選決會決議，民眾黨2026年直轄市議員、縣市議員提名作業，採黨內初選、全民調制度，透過民意調查作為提名人選依據，避免黑箱作業。這次全民調初選共4區，分別為新北市第4選區（蘆洲區、三重區）、新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）、桃園市第3選區（八德區）及桃園市第7選區（中壢區）。

民眾黨指出，首場是桃園第3選區（八德區），執行期間為2月2日至3日；第二場新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），執行期間為2月2日至2月3日；隨後新北市第4選區（蘆洲區、三重區），執行期間為2月4日至5日；最後桃園市第7選區（中壢區），執行期間為2月4日至5日。

值得注意的是，新北三蘆選區隨著前發言人李有宜退黨後，三蘆選區仍要辦初選，讓地方感到意外，畢竟除周曉芸外，幾乎沒看到民眾黨其他人跑行程十分神秘，而本屆曾掛民眾黨籍參選三蘆議員的陳俊霖，選後便轉戰業界，參選機率小。

另外，新北市土樹三鶯選區，將由國民黨議員黃永昌之子黃承峰，對上民眾黨黨代表吳亞倫；桃園中壢選區則有民眾黨前社發部主任張清俊、民眾黨中央委員林昭印、媒體人毛嘉慶角逐；而桃園八德區民眾黨則由民眾黨創新創業委員會執行長林晏良、江沛育則是在地八德人，關心交通、兒少議題。