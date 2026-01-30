地方意外…民眾黨公布4區議員全民調 李有宜已退黨三蘆選區仍要初選

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸（右）。圖／聯合報資料照片
民眾黨近日展開直轄市、縣市議員提名，民眾黨選決會今公布，4選區將全民調初選，首場桃園第3選區、新北第8選區、新北第4選區，最後桃園第7選區，分別在2月2日至3日、2月4日至5日執行完畢。值得注意的是，新北三蘆選區隨著前發言人李有宜退黨後，三蘆選區仍要辦初選，令地方頗感到意外。

2026九合一選舉

民眾黨選決會決議，民眾黨2026年直轄市議員、縣市議員提名作業，採黨內初選、全民調制度，透過民意調查作為提名人選依據，避免黑箱作業。這次全民調初選共4區，分別為新北市第4選區（蘆洲區、三重區）、新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）、桃園市第3選區（八德區）及桃園市第7選區（中壢區）。

民眾黨指出，首場是桃園第3選區（八德區），執行期間為2月2日至3日；第二場新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），執行期間為2月2日至2月3日；隨後新北市第4選區（蘆洲區、三重區），執行期間為2月4日至5日；最後桃園市第7選區（中壢區），執行期間為2月4日至5日。

值得注意的是，新北三蘆選區隨著前發言人李有宜退黨後，三蘆選區仍要辦初選，讓地方感到意外，畢竟除周曉芸外，幾乎沒看到民眾黨其他人跑行程十分神秘，而本屆曾掛民眾黨籍參選三蘆議員的陳俊霖，選後便轉戰業界，參選機率小。

另外，新北市土樹三鶯選區，將由國民黨議員黃永昌之子黃承峰，對上民眾黨黨代表吳亞倫；桃園中壢選區則有民眾黨前社發部主任張清俊、民眾黨中央委員林昭印、媒體人毛嘉慶角逐；而桃園八德區民眾黨則由民眾黨創新創業委員會執行長林晏良、江沛育則是在地八德人，關心交通、兒少議題。

民眾黨 桃園 全民調 中壢 三重 李有宜

延伸閱讀

相關新聞

國民黨宜蘭縣長選舉提名 張勝德、吳宗憲共識2月底前完成民調

國民黨今下午再進行宜蘭縣長提名協調會，宜蘭縣議會議長張勝德意欲爭取提名，會後表示今確定由他跟國民黨立委吳宗憲各挑一家民調...

派誰出戰？國民黨宜蘭縣長提名人選 2月底前完成電話民調

國民黨今天再度進行宜蘭縣長提名協調會，爭取黨內提名的宜蘭縣議會議長張勝德表示，今天主要針對民調公司，以及怎樣做民調的方式...

民眾黨近日展開直轄市、縣市議員提名，民眾黨選決會今公布，4選區將全民調初選，首場桃園第3選區、新北第8選區、新北第4選區...

徐欣瑩轉支持國民黨「開放參選」 綠營最強對手鄭朝方看法曝

國民黨新竹縣長提名，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，徐欣瑩突表示支持陳見賢「開放參選」，意味若黨中央同意，竹縣將有2位代表...

民進黨彰化第七選區民調出爐 落選陣營批程序不正義：難接受結果

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，原登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅，三方因協...

藍竹縣長初選冒充黨工案 蔡志環：應釐清責任而非顛倒是非

新竹縣長選舉國民黨黨內初選，兩大陣營競爭激烈，針對近日「冒充黨工、導致長輩受傷」爭議，支持徐欣瑩的縣議員吳旭智今天陪同林...

