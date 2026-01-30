徐欣瑩轉支持國民黨「開放參選」 綠營最強對手鄭朝方看法曝

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
被視為最強對手、民進黨籍竹北市長鄭朝方被問及徐欣瑩突表示支持陳見賢「開放參選」表示，縣民一定看得出，誰在玩政治、誰在做事。圖／報系資料照
被視為最強對手、民進黨籍竹北市長鄭朝方被問及徐欣瑩突表示支持陳見賢「開放參選」表示，縣民一定看得出，誰在玩政治、誰在做事。圖／報系資料照

國民黨新竹縣長提名，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，徐欣瑩突表示支持陳見賢「開放參選」，意味若黨中央同意，竹縣將有2位代表國民黨參選縣長的候選人。被視為最強對手、民進黨籍竹北市長鄭朝方被問及此事表示，縣民一定看得出來，誰在玩政治、誰在做事。

2026九合一選舉

鄭朝方說，新竹縣是他的家鄉，縣民也值得更好的對待。有優秀的人才願意以「捨我其誰」為地方服務，他認為是好事，畢竟新竹縣也耽擱很久了，他更相信縣民一定看得出，誰在玩政治、誰在做事，畢竟每個人現在都有位置，中央的預算、高中增班預算來了嗎？地方交通該要有人要負責，現在就要做好，不用以後，新竹縣的未來，甚至現在，會變得越來越好。

提及選戰，近來多人表達意願想角逐竹北市長之位。鄭朝方表示，竹北的能見度越來越高，特別是最近一直被提起，他也聽說很多人有意願挑戰竹北市長的位子，他認為同樣是好事，有競爭才有進步，畢竟現在選民結構不同，畫大餅呼攏選民的時代已經過去，不要挑戰選民的智商。至於他的下一步交給大家來決定。現階段他還是專注於竹北市政。

藍營黨內人士說明，所謂「開放參選」並非過去黨內初選階段所討論的開放登記，而是等同不再辦理初選，直接讓2名參選人同時以國民黨身分投入縣長選戰，但這樣的作法風險極高，過去僅在藍營優勢極為明顯的選區才曾出現，並不適用於目前新竹縣藍、綠、白勢力接近的選情結構。

鄭朝方 新竹 國民黨 陳見賢 徐欣瑩

