派誰出戰？國民黨宜蘭縣長提名人選 2月底前完成電話民調

中央社／ 台北30日電
面對年底的宜蘭縣長選戰，國民黨中央日前邀請有意參選的張勝德（右）、吳宗憲等人進行協調，達成在第2次協調會討論內參全民調細節，預計2月底前會正式提名。圖／聯合報資料照
國民黨今天再度進行宜蘭縣長提名協調會，爭取黨內提名的宜蘭縣議會議長張勝德表示，今天主要針對民調公司，以及怎樣做民調的方式進行討論，確定由他跟國民黨立委吳宗憲各挑一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，在2月底前完成民調。

面對年底的宜蘭縣長選戰，國民黨中央日前邀請有意參選的張勝德、吳宗憲等人進行協調，達成在第2次協調會討論內參全民調細節，預計2月底前會正式提名。

國民黨中央今天下午再度邀請張勝德、吳宗憲等人進行協調，在歷時約1小時的會議後，張勝德在中央黨部一樓接受媒體聯訪。

張勝德指出，今天協調會主要針對民調公司，以及怎樣做民調的方式進行討論，目前確定由雙方陣營從黨中央核定的9家民調公司中各挑選一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，並在2月底前完成電話民調。

張勝德表示，民調方式分為跟民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的對比式民調，以及兩人間的互比式民調，其中計算方式採對比式民調占85%、互比式民調占15%的方式加總。

對於是否有信心勝出，張勝德指出，他一直強調，宜蘭人的事情會由宜蘭人來做決定，所以最終還是回歸到，由宜蘭人做最後的決定。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌日前表示，張勝德、吳宗憲同意，如果提名人選產生後，一定會跟民眾黨的參選人共同協調，產生一位最強的參選人。

全民調 宜蘭 張勝德 國民黨 林國漳 民進黨 吳宗憲

