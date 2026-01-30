民進黨彰化第七選區民調出爐 落選陣營批程序不正義：難接受結果

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，原登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅，三方因協調不成，昨天晚間進行民調，民進黨彰化縣黨部公布民調初選結果，前兩名分別為李俊諭同志及江熊一楓。

對此黃盛祿表示，各項選手比賽，都有資格審查，此次提名就像選手資格認定還有疑義就開始比賽，程序不正義，無法接受民調結果，但祝福民進黨；對於是否會脫黨參選，他則表示，目前沒有這個選項。

第七選區提名過程波折起因江熊一楓捲入助理費案被羈押，目前在看守所內仍完成登記，陳似梅陣營質疑「被關在裡面」如何簽名參選，1月27日向彰化地檢署提出偽造文書告訴，同時申請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業，並緊急向執委會提出連署，最後因臨時執委會流會，昨晚照常進行民調。

民進黨彰化縣黨部表示，江熊一楓具備參選資格認定有效主要依據江熊一楓兩位律師事務所函文及地檢署正式公文，並確認有親簽切結書。對於初選結果感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，一起團結攜手贏回彰化。