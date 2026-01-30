快訊

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

台灣第一代女諧星近況曝光！竟已是東區億萬富婆

民進黨彰化第七選區民調出爐 落選陣營批程序不正義：難接受結果

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣前縣議員⿈盛祿的妻子陳似梅（右）在第7選區議員民調未能勝出，⿈盛祿批程序不正義。圖／黃盛祿提供
彰化縣前縣議員⿈盛祿的妻子陳似梅（右）在第7選區議員民調未能勝出，⿈盛祿批程序不正義。圖／黃盛祿提供

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，原登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅，三方因協調不成，昨天晚間進行民調，民進黨彰化縣黨部公布民調初選結果，前兩名分別為李俊諭同志及江熊一楓。

2026九合一選舉

對此黃盛祿表示，各項選手比賽，都有資格審查，此次提名就像選手資格認定還有疑義就開始比賽，程序不正義，無法接受民調結果，但祝福民進黨；對於是否會脫黨參選，他則表示，目前沒有這個選項。

第七選區提名過程波折起因江熊一楓捲入助理費案被羈押，目前在看守所內仍完成登記，陳似梅陣營質疑「被關在裡面」如何簽名參選，1月27日向彰化地檢署提出偽造文書告訴，同時申請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業，並緊急向執委會提出連署，最後因臨時執委會流會，昨晚照常進行民調。

民進黨彰化縣黨部表示，江熊一楓具備參選資格認定有效主要依據江熊一楓兩位律師事務所函文及地檢署正式公文，並確認有親簽切結書。對於初選結果感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，一起團結攜手贏回彰化。

民調 江熊一楓 民進黨 彰化

延伸閱讀

不滿追問友人下落未果 彰化男潑油作勢點火判6年6月

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近、預估2035年完工

民進黨立院黨團三長改選 蔡其昌正式表態登記挑戰柯建銘

布局九合一大選…民進黨六都議員初選2月登記 3月起民調決戰

相關新聞

國民黨新北市長人選遲未出爐 李乾龍曝侯友宜要他別擔心

國民黨新北市長人選至今遲未出爐，針對台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然「李劉會」協調方式，國民黨秘書長李乾龍27日表...

民進黨彰化第七選區民調出爐 落選陣營批程序不正義：難接受結果

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，原登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅，三方因協...

藍竹縣長初選冒充黨工案 蔡志環：應釐清責任而非顛倒是非

新竹縣長選舉國民黨黨內初選，兩大陣營競爭激烈，針對近日「冒充黨工、導致長輩受傷」爭議，支持徐欣瑩的縣議員吳旭智今天陪同林...

藍竹縣長初選 「冒充黨工案」兩陣營今又互控 吳旭智籲回歸理性

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選戰火不停，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢兩大陣營人士相互指控，縣議員吳旭智針對日前「冒充黨工、導...

影／國民黨新竹縣長初選白熱化 徐欣瑩支持「開放參選」

國民黨新竹縣長初選白熱化，立法委員徐欣瑩上午表示在過去這段時間有許多紛紛擾擾，經過反覆思考，如果堅持黨內初選的機制會造成...

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

根據TVBS民調中心最新調查顯示，無論在民進黨推派立委王世堅或行政院副院長鄭麗君參選台北市長，台北市長蔣萬安支持度均穩定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。