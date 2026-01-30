藍竹縣長初選冒充黨工案 蔡志環：應釐清責任而非顛倒是非

新竹縣長選舉國民黨黨內初選，兩大陣營競爭激烈，針對近日「冒充黨工、導致長輩受傷」爭議，支持徐欣瑩的縣議員吳旭智今天陪同林姓當事人對外說明，支持陳見賢的縣議員蔡志環也回擊，強調對部分說法與指控，社會大眾有必要回到完整事實與基本人道原則，釐清責任，而不是顛倒是非。

蔡志環指出，此案最核心的事實是，一名高齡長輩在拜訪過程中跌倒、頭部著地，事後經醫院診斷確認為腦震盪，這是明確且無可爭辯的醫療事實。任何討論，都不應忽略這一點，對方聲稱遭攻擊，應提出相對應的客觀證據。

蔡志環表示，社會合理期待的是相對應的證據，包括報案紀錄或醫療診斷，相較之下，受傷長輩已有明確醫院診斷，相關說法自有高下之別，社會自會公評，這起事件說明應公開透明，避免引發更多疑慮，受傷的長輩即便身心俱疲，仍願站出來還原過程；相對之下，對方的說明採取變聲、遮掩身分的方式，難免引發外界更多疑問。她呼籲，面對公共事件，應以同等標準接受檢視，至於撥打119卻又取消派車，社會有權知道判斷依據。

蔡志環強調，當下已有長輩倒地、頭部受創的情況，任何人都不應自行判斷「無礙」，這不只是法律問題，更是最基本的人道責任，社會有權了解當時判斷的依據，她質疑，所謂「自發性拜訪」卻能掌握完整黨員名冊與住址，個資來源為何？是否經合法授權？相關單位有責任對外說清楚，而非避而不談。

她強調，選舉可以競爭，但不該建立在傷害長輩、模糊責任之上，她會持續協助受傷長輩，提供必要的法律與相關協助，也呼籲各界回到事實，守住人道底線，「事實終究會被看見，但長輩的安全與尊嚴，不該成為任何政治操作的代價。」