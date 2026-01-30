國民黨新北市長人選遲未出爐 李乾龍曝侯友宜要他別擔心
國民黨新北市長人選至今遲未出爐，針對台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然「李劉會」協調方式，國民黨秘書長李乾龍27日表示尚未與新北市長侯友宜碰面談協調，仍持續安排中。今日新北市府舉辦新北燈會活動，李乾龍即以三重先嗇宮董事長身分與侯友宜共同出席活動，李會後受訪說，侯市長告訴他要他放心，一定會在農曆年前有好消息。
2026九合一選舉
國民黨新北市黨部過去多次強調在1月底完成人選協調，但遲至今日李四川與劉和然都未碰面，今李乾龍說，侯市長剛剛跟他說要他放心。媒體追問是否會在年底前完成徵召？李則說，應該會，在農曆年前會有好消息，市長一直要他放心、不要擔心。
至於「李劉會」將會以哪種形式協商，李乾龍則說，「若地方能夠解決的問題就不需要我們來」，至於侯友宜是否會出席，李也表示，「市長一定會參與」，至於協調地點目前還沒確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言