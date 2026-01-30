國民黨新北市長人選遲未出爐 李乾龍曝侯友宜要他別擔心

國民黨新北市長人選至今遲未出爐，針對台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然「李劉會」協調方式，國民黨秘書長李乾龍27日表示尚未與新北市長侯友宜碰面談協調，仍持續安排中。今日新北市府舉辦新北燈會活動，李乾龍即以三重先嗇宮董事長身分與侯友宜共同出席活動，李會後受訪說，侯市長告訴他要他放心，一定會在農曆年前有好消息。

國民黨新北市黨部過去多次強調在1月底完成人選協調，但遲至今日李四川與劉和然都未碰面，今李乾龍說，侯市長剛剛跟他說要他放心。媒體追問是否會在年底前完成徵召？李則說，應該會，在農曆年前會有好消息，市長一直要他放心、不要擔心。