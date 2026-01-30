2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

根據TVBS民調中心最新調查顯示，無論在民進黨推派立委王世堅或行政院副院長鄭麗君參選台北市長，台北市長蔣萬安支持度均穩定維持在6成以上。針對民調大勝，蔣萬安上午受訪說，其實離選舉還有一段時間，會繼續勤走基層。

根據民調數據分析指出，若民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選，蔣萬安以62%的支持度遙遙領先鄭麗君的 25%。若由王世堅出戰，蔣萬安支持度則為60%，王世堅為27%，雙方差距擴大至33個百分點。

蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談受訪，媒體提問，民調表現大贏王世堅，現在此刻最大的敵人是不是不是「堅哥」而是自己？蔣萬安說，其實離選舉還有一段時間，他就是為市民爭取最大的福祉，持續推動重大的市政建設，一樣繼續勤走基層，今天也再次來到地方和里長座談，交換意見，聆聽地方的心聲。