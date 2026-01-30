嘉市長選戰藍白整合加溫 翁壽良26面競選標語大看板齊發
嘉義市長選戰加溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷，藍白陣營整合受矚目。國民黨市議員陳家平退選後，藍白陣營參選人有張啓楷、藍營議員鄭光宏，以及醫師翁壽良，翁壽良近日大舉啟動「看板戰」，市區街頭有26處大型看板陸續換上翁壽良本人形象，加上競選標語主打「創新、永續、新嘉義」，展現參選企圖心。藍白合民調時程未拍板，但3位參選人勤走基層、布局地方組織，爭取成為市長黃敏惠接班人。
從市區主要幹道到地標性中央噴水圓環，都能看見翁壽良醒目的全身人像看板，取代先前Q版形象與「誠、幸福嘉義一起逐夢」風格，視覺訴求明顯轉為更具競逐意味。這波26面看板明天全數上架，後續還會推出第二波文宣。
對於外界關注藍白整合與國民黨初選，翁壽良強調，將依照黨中央所定整合與提名遊戲規則，參與初選。至於外傳若初選出局，是否仍會獨立參選，他低調回應「到時候再說」，僅透露位於市府附近的服務處租用至年底，將持續跑基層。
翁壽良畢業於高雄醫學院，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，目前在陽明醫院服務，曾參選立委失利，曾擔任柯文哲參選總統嘉義競辦主任，前立委翁重鈞引介入黨，從義竹鄉遷籍回嘉市。去年透過多波大型看板提出政策構想，包括建小巨蛋、文化公園地下停車場等，逐步累積能見度。國民黨目前尚未公告內部民調時程，規畫透過內參民調，在鄭光宏與翁壽良間產生人選，再與民眾黨協商整合，組成最強組合迎戰民進黨。
