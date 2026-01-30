聽新聞
0:00 / 0:00

藍新竹縣長提名激戰 分裂風險升？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家拉票，她明確表達不支持，過程中拉扯跌倒在地。圖／民眾提供
國民黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家拉票，她明確表達不支持，過程中拉扯跌倒在地。圖／民眾提供

國民黨新竹縣長提名，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，身兼國民黨竹縣黨部主委的陳見賢昨宣布將辭去黨部主委，徐欣瑩昨晚也表示不再堅持原先主張的「全民調」，轉而支持陳見賢「開放參選」方案。國民黨新竹縣黨部表示，將依照黨中央初選機制辦理。

2026九合一選舉

陳見賢與徐欣瑩爭取國民黨提名參選新竹縣長，歷經2度協調破局，黨中央定調將採取7成民調、3成黨員投票的「73制」進行初選，預計2月初選，3月完成提名。由於黨員投票成為初選關鍵之一，但近期出現假黨員登門拜票，甚至出現拉扯、推擠導致長輩跌倒的爭議。

針對連日來藍營內部紛爭不斷，陳見賢說，任何政治攻防都不該讓支持者承受壓力；為避免紛擾持續擴大，他將請辭黨部主委，「角色可以轉換，責任不會改變」，希望回歸理性討論。

原本主張初選全民調的徐欣瑩昨晚在臉書發文，表示這段時間以來，看到外界對2026年縣長初選的關注與擔憂，她反覆思考了許久，認為若堅持公平公正卻造成僵局，她願意退一步，支持陳見賢所提的「開放參選」方案，這是攜手走向未來的最大公約數。

不過，對於「開放參選」，陳見賢與徐欣瑩團隊各自有不同解讀，徐陣營表示初選機制仍依黨中央的決定，他們只是回應陳見賢的提議。

陳見賢陣營則回應說，當初主張「開放參選」的時空環境已不同，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

藍營人士分析，所謂「開放參選」等同不再辦理初選，直接讓2名參選人同時以國民黨籍投入縣長選戰，但如此作法風險極高，過去僅在藍營優勢極為明顯的選區才曾出現，並不適用於目前新竹縣藍、綠、白勢力接近的選情結構；藍營分裂參選，將有利於綠營參選人，提名壓力將落在黨中央。

延伸閱讀

2人共披藍袍拚竹縣長？陳見賢辭主委、徐欣瑩改挺開放參選

藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

國民黨竹縣長提名黨內廝殺 陳見賢辭黨部主委：盼回歸理性

藍營竹縣長初選激戰！黨員指控假黨工拉票釀衝突 黨部譴責

相關新聞

2人共披藍袍拚竹縣長？陳見賢辭主委、徐欣瑩改挺開放參選

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，新竹縣黨部主委陳見賢今宣布將辭去黨部主委；晚間徐欣瑩也表示不再堅持原先主...

高雄綠營議員黨內競爭激烈 左楠區新人郭原甫突宣布「退出初選」

民進黨高雄市議員黨內初選預計3月登場，爭取左楠區市議員提名的郭原甫今天突然宣布退選，他表示，政治不只需要熱情，更需要對結...

民眾黨吳怡萱擬選中正萬華區議員 槓上國民黨現任民代鍾小平

北市議員藍白合未定，但中正、萬華選區已傳硝煙味，民眾黨參選人吳怡萱昨批該選區國民黨議員鍾小平是藍白合架構例外，對創黨主席...

藍新竹縣長提名激戰 分裂風險升？

國民黨新竹縣長提名，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，身兼國民黨竹縣黨部主委的陳見賢昨宣布將辭去黨部主委，徐欣瑩昨晚也表示不...

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

2026年高雄市長選戰提前進入白熱化，隨著民進黨初選結果由立委賴瑞隆勝出，對決國民黨強棒柯志恩的態勢正式確立。《人...

同黨派不用團結？為何初選「刀刀見骨」攻擊人品 媒體人曝原因

2026年九合一選舉戰火提前點燃，除了縣市長布局，各政黨縣市議員初選同樣進入白熱化階段。資深媒體人樊啓明指出，相較對外選戰，黨內初選的廝殺往往更加殘酷，戰場容易從政策論述滑向人身攻防，甚至演變成「刀刀見骨」的內訌局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。