藍新竹縣長提名激戰 分裂風險升？

國民黨新竹縣長提名，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，身兼國民黨竹縣黨部主委的陳見賢昨宣布將辭去黨部主委，徐欣瑩昨晚也表示不再堅持原先主張的「全民調」，轉而支持陳見賢「開放參選」方案。國民黨新竹縣黨部表示，將依照黨中央初選機制辦理。

陳見賢與徐欣瑩爭取國民黨提名參選新竹縣長，歷經2度協調破局，黨中央定調將採取7成民調、3成黨員投票的「73制」進行初選，預計2月初選，3月完成提名。由於黨員投票成為初選關鍵之一，但近期出現假黨員登門拜票，甚至出現拉扯、推擠導致長輩跌倒的爭議。

針對連日來藍營內部紛爭不斷，陳見賢說，任何政治攻防都不該讓支持者承受壓力；為避免紛擾持續擴大，他將請辭黨部主委，「角色可以轉換，責任不會改變」，希望回歸理性討論。

原本主張初選全民調的徐欣瑩昨晚在臉書發文，表示這段時間以來，看到外界對2026年縣長初選的關注與擔憂，她反覆思考了許久，認為若堅持公平公正卻造成僵局，她願意退一步，支持陳見賢所提的「開放參選」方案，這是攜手走向未來的最大公約數。

不過，對於「開放參選」，陳見賢與徐欣瑩團隊各自有不同解讀，徐陣營表示初選機制仍依黨中央的決定，他們只是回應陳見賢的提議。

陳見賢陣營則回應說，當初主張「開放參選」的時空環境已不同，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

藍營人士分析，所謂「開放參選」等同不再辦理初選，直接讓2名參選人同時以國民黨籍投入縣長選戰，但如此作法風險極高，過去僅在藍營優勢極為明顯的選區才曾出現，並不適用於目前新竹縣藍、綠、白勢力接近的選情結構；藍營分裂參選，將有利於綠營參選人，提名壓力將落在黨中央。