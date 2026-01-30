聽新聞
民眾黨吳怡萱擬選中正萬華區議員 槓上國民黨現任民代鍾小平

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市議員藍白合未定，但中正、萬華選區已傳硝煙味，民眾黨參選人吳怡萱昨批該選區國民黨議員鍾小平是藍白合架構例外，對創黨主席柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位。鍾小平回應，歡迎非綠平台把他當提款機，「我甘之如飴」。

2026九合一選舉

吳怡萱昨上「千秋萬事」廣播專訪表示，上次參選差1千多票，當時努力、知名度不夠，這次給自己期許，就是超越4年前的自己，或許爭取一席空間，「拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌栽培。」以2024年大選來說，該選區投民眾黨有超過2成，當然可能是傾向支持第三勢力選民。

是否希望市長蔣萬安站台，她說，非常歡迎，對她來說藍白合作大架構是朝2026、2028年選戰方向，但例外就是鍾小平，對於柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位。

鍾小平回應，歡迎非綠平台把他當作目標、標的，甚至是提款機，都甘之如飴，但吳怡萱也要想清楚選區藍白的結構，「要清楚她是拿誰的票」。

國民黨議員秦慧珠說，在議員選舉，藍白就是競爭，吳怡萱要上，那國民黨就要有人落選，所以就點名對柯文哲案有主導性的鍾小平。

秦慧珠表示，但是大局是一定要藍白合，縣市首長一定得藍白合，因為三腳督情況下「藍白不能整合，就會是民進黨當選，變成助選、助攻」。

