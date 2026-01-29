2人共披藍袍拚竹縣長？陳見賢辭主委、徐欣瑩改挺開放參選

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，新竹縣黨部主委陳見賢今宣布將辭去黨部主委；晚間徐欣瑩也表示不再堅持原先主張的「全民調」，轉而支持陳見賢「開放參選」方案。意味若黨中央同意，竹縣將有2位代表國民黨參選縣長的候選人。

徐欣瑩表示，這段時間以來，看到外界對2026年縣長初選的關注與擔憂，她也一直在思考相關方向；近期注意到陳見賢數度提出「開放參選」的主張後，自己也反覆思考了許久。她表示，若堅持公平公正卻造成僵局，她願意退一步，支持陳見賢所提的「開放參選」方案。

徐欣瑩強調，既然兩位參選人在「開放參選」上已有共同交集，這就是攜手走向未來的最大公約數。

對於「開放參選」，陳見賢與徐欣瑩團隊各自有不同解讀，徐陣營表示初選機制仍依黨中央的決定，他們只是回應陳見賢的提議；陳見賢陣營則回應說，當初主張「開放參選」的時空環境已不同，現在一切就是遵照國民黨的初選機制辦理。

黨內人士說明，所謂「開放參選」並非過去黨內初選階段所討論的開放登記，而是等同不再辦理初選，直接讓2名參選人同時以國民黨身分投入縣長選戰，但這樣的作法風險極高，過去僅在藍營優勢極為明顯的選區才曾出現，並不適用於目前新竹縣藍、綠、白勢力接近的選情結構。

黨內人士分析，新竹縣若出現「三腳督」態勢，白營票源動向將成關鍵，一旦藍營分裂參選，反而有利於綠營候選人。黨內也普遍評估，黨中央不太可能同意開放參選方案，相關主張更像是將壓力回推給黨中央的政治操作，最終仍須由中央拍板定調初選與提名機制。