高雄綠營議員黨內競爭激烈 左楠區新人郭原甫突宣布「退出初選」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄左楠區爭取提名的新人郭原甫宣布退選，不會登記民進黨黨內初選。圖／取自郭原甫臉書
民進黨高雄左楠區爭取提名的新人郭原甫宣布退選，不會登記民進黨黨內初選。圖／取自郭原甫臉書

民進黨高雄市議員黨內初選預計3月登場，爭取左楠區市議員提名的郭原甫今天突然宣布退選，他表示，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，基於這樣的判斷，他決定不登記本次市議員黨內初選。

高雄第4選區（左營楠梓區）應選9席議員，民進黨高市黨部準備提名4席，含1席婦保在內。現任議員黃文志、李雅慧爭取連任，另有新人張以理、尹立、黃偵琳、薛兆基及郭原甫爭取提名，背後多半有新潮流或湧言會支持。

郭原甫曾任李雅慧辦公室副主任，為參選而離職，但他今天晚間突然透過臉書宣布不會登記黨內初選。郭表示，去年6月，出於對地方服務的熱忱，也深信在地的年輕世代應該承擔更多責任，選擇投入市議員黨內初選。

郭原甫說，歷經近8個月的反覆思考與觀察，他更加體會到，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知；在派系競爭與資源差距的現實環境下，「這並非我所期待、也不願複製的政治樣貌」。

郭原甫強調，未來仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，至於以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟再向大家報告。

議員 民進黨 湧言會 高雄市

