專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

聚傳媒／ 記者陳冠宇報導
2026年高雄市長選戰提前進入白熱化，隨著民進黨初選結果由立委賴瑞隆（右）勝出，對決國民黨強棒柯志恩（左）的態勢正式確立。圖／聯合報系資料照

2026年高雄市長選戰提前進入白熱化，隨著民進黨初選結果由立委賴瑞隆勝出，對決國民黨強棒柯志恩的態勢正式確立。《人間福報》影音節目〈看人間〉針對多份關鍵民調進行深入剖析，揭露雙方陣營的優勢與隱憂。

針對高雄選情，主持人莊伯仲與賴祥蔚教授在節目中比較了三份具指標性的民調，分析數據落差之原因：

賴祥蔚先指出，民進黨初選民調的數據顯示民進黨參選人都「碾壓」柯志恩，但是兩份重要媒體的民調數據卻是勢均力敵。莊伯仲指出，這可能涉及樣本的問題，主要是初選期間支持者「守候電話」的熱烈程度，以及問卷設計與取樣對象的政黨偏好影響。

賴祥蔚指出，上個月的TVBS民調：賴瑞隆小勝柯志恩，其餘綠營可能人選都落後，但一月的ETtoday民調顯示柯志恩以44%領先賴瑞隆的37.7%，差距約6.3%，已經大於誤差範圍，而且中間選民也比較支持柯志恩。

莊伯仲教授以交叉分析指出，賴瑞隆目前僅獲得約七成綠營支持者認同，主因是初選剛結束，人心尚未完全歸隊。一旦綠營發揮強大的團結傳統，賴瑞隆的支持度仍有大幅成長的爆發力。至於柯志恩已經獲得藍營九成、白營近八成的支持。賴祥蔚指出，綠營支持者通常很團結，選前歸隊會讓賴瑞隆的支持度最少增加一成。

節目也盤點了兩位候選人的資歷。賴瑞隆從陳菊幕僚出身，曾任高雄市觀光局長、新新聞局長。柯志恩則具有高知名度，曾是金鐘獎最佳主持人及大學學務長，並在2022年市長選戰中挑戰陳其邁而守住國民黨四成基本盤。

除了民調分析，節目最後也提到高雄面臨的嚴峻挑戰，包括人口嚴重流失、人均壽命較北部短，以及人均所得處於六都後段班等，無論是誰當選，如何帶領高雄跳脫「北漂」命運與產業困境，才是選民最關心的核心。

《人間福報》影音節目〈看人間〉節目，由文大新聞系教授莊伯仲與台藝廣電系教授賴祥蔚共同主持，選情分析系列因為幽默、客觀又深入，推出以來頗獲好評，單集已有接近2.3萬次觀看的成績。

賴瑞隆 民調 柯志恩 民進黨 莊伯仲 國民黨 陳其邁 陳菊

