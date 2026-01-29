布局九合一大選…民進黨六都議員初選2月登記 3月起民調決戰

民進黨布局2026九合一大選，今天公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都市議員提名初選事項，2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調將於3月2日至4月10日舉行。

民進黨公告直轄市議員提名初選種類、名額及選區、登記資格、領表登記期間及地點、申請登記手續及表件、選舉方式等事項。

針對參選資格，公告明定，須於公職人員選舉投票日（2026年11月28日）前加入民進黨連續滿2年以上。為鼓勵新住民參選，依特別條例規定，新住民黨員不受入黨連續滿2年限制。

民進黨公告，直轄市議員初選領表及登記期間，自2月4日起至2月10日止（放假日除外），地點為各直轄市所屬黨部。領表人需出具黨證，並繳交領表費新台幣100元。

登記費用方面，參選人須繳納共計新台幣50萬元相關費用，包含登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元。其中，登記費如經協調撤回登記或退選者，可退還2/3。民調費用若經登記後為同額競選者將全額退還。若經協調後撤回登記、退選或形成同額競選者，退還2/3。保證金部分，除違紀競選者予以沒收外，其餘將於選委會公告候選人名單後退還。

民進黨公告，登記後將先行溝通協調，截止日為2月13日。若無法達成協議，將依規定辦理民意調查決定提名人選。初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一周。