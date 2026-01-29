藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職，強調盼以個人退場，讓黨內紛擾止於此，也讓社會焦點回到政策與民眾福祉。

國民黨先前2度協調新竹縣長提名，會中決定採「7成民調、3成黨員投票」，同黨爭取縣長提名的徐欣瑩喊不公，喊話應採全民調，並直指陳見賢身為黨部主委身分球員兼裁判。陳見賢團隊則表示陳見賢領表登記會請假，公平競爭。

由於黨員投票成為關鍵，議員蔡志環昨指控，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，實際卻是幫徐欣瑩拉票，部分黨員已明確表態支持副縣長陳見賢，仍遭對方反覆遊說，甚至出現推擠衝突導致長輩跌倒，引發外界關注。

對此陳見賢表示，過去近9年來，國民黨在新竹縣歷經多次挑戰，靠著團結與彼此扶持走過低潮。然而，近期因縣長初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，相關攻擊他選擇正面承擔，但過程中卻讓部分基層黨員長輩受到驚擾，甚至發生受傷情形，令他深感不捨與難過。

陳見賢指出，國民黨的核心價值應以人民為先，任何政治攻防都不該讓支持者承受壓力，更不該傷害基層情感。為避免紛擾持續擴大，在完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委，希望讓黨內回歸理性討論，也讓社會關注回到政策與民眾真正關心的議題。