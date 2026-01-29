快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。圖／報系資料照
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。圖／報系資料照

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職，強調盼以個人退場，讓黨內紛擾止於此，也讓社會焦點回到政策與民眾福祉。

2026九合一選舉

國民黨先前2度協調新竹縣長提名，會中決定採「7成民調、3成黨員投票」，同黨爭取縣長提名的徐欣瑩喊不公，喊話應採全民調，並直指陳見賢身為黨部主委身分球員兼裁判。陳見賢團隊則表示陳見賢領表登記會請假，公平競爭。

由於黨員投票成為關鍵，議員蔡志環昨指控，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，實際卻是幫徐欣瑩拉票，部分黨員已明確表態支持副縣長陳見賢，仍遭對方反覆遊說，甚至出現推擠衝突導致長輩跌倒，引發外界關注。

對此陳見賢表示，過去近9年來，國民黨在新竹縣歷經多次挑戰，靠著團結與彼此扶持走過低潮。然而，近期因縣長初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，相關攻擊他選擇正面承擔，但過程中卻讓部分基層黨員長輩受到驚擾，甚至發生受傷情形，令他深感不捨與難過。

陳見賢指出，國民黨的核心價值應以人民為先，任何政治攻防都不該讓支持者承受壓力，更不該傷害基層情感。為避免紛擾持續擴大，在完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委，希望讓黨內回歸理性討論，也讓社會關注回到政策與民眾真正關心的議題。

他強調，未來仍會持續站在新竹縣這塊土地上，為鄉親努力，「角色可以轉換，責任不會改變」，並感謝一路以來支持的黨內夥伴與基層同志。

縣議員蔡志環指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，過程中疑因政治立場不同發生拉扯導致長輩跌倒。圖／蔡志環提供
縣議員蔡志環指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，過程中疑因政治立場不同發生拉扯導致長輩跌倒。圖／蔡志環提供
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。圖／取自陳見賢臉書
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。圖／取自陳見賢臉書
蔡志環指出，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，這些人多身穿便服，未出示任何正式證件，卻以黨部名義登門拜訪黨員。圖／蔡志環提供
蔡志環指出，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，這些人多身穿便服，未出示任何正式證件，卻以黨部名義登門拜訪黨員。圖／蔡志環提供

陳見賢 新竹 國民黨 徐欣瑩 投票

延伸閱讀

藍營竹縣長初選激戰！黨員指控假黨工拉票釀衝突 黨部譴責

新竹縣長選戰最新民調出爐 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢呈成長趨勢

國民黨竹縣長初選激戰！遭控出動假黨工拉票釀長輩跌倒 徐欣瑩駁斥

新竹縣最新民調！徐欣瑩藍綠對決、黨內支持度雙領先

相關新聞

獨／吳怡萱轟抹黑柯文哲、藍白合架構外...鍾小平回應「甘之如飴」

北市議員藍白合未定，但已傳煙硝味，參選中正萬華選區的吳怡萱今說，藍白合大架構下，非常歡迎蔣萬安站台，但鍾小平是藍白合架構...

同黨派不用團結？為何初選「刀刀見骨」攻擊人品 媒體人曝原因

2026年九合一選舉戰火提前點燃，除了縣市長布局，各政黨縣市議員初選同樣進入白熱化階段。資深媒體人樊啓明指出，相較對外選戰，黨內初選的廝殺往往更加殘酷，戰場容易從政策論述滑向人身攻防，甚至演變成「刀刀見骨」的內訌局面。

布局九合一大選…民進黨六都議員初選2月登記 3月起民調決戰

民進黨布局2026九合一大選，今天公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都市議員提名初選事項，2月4日至1...

藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職，強調盼以...

國民黨竹縣長提名黨內廝殺 陳見賢辭黨部主委：盼回歸理性

國民黨新竹縣長提名競爭激烈，黨中央宣布辦初選決定人選。面對黨內廝殺，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今宣布將辭去新竹縣黨部主...

避免黨內激烈互打？民進黨台南市東區議員提名降為2席

民進黨中央今天公布2026年直轄市議員提名初選公告，訂於2月4日至10日受理初選領表與登記。針對台南市各區議員提名席次，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。