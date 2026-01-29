避免黨內激烈互打？民進黨台南市東區議員提名降為2席

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委郭國文主持執委會。圖／民進黨市黨部提供

民進黨中央今天公布2026年直轄市議員提名初選公告，訂於2月4日至10日受理初選領表與登記。針對台南市各區議員提名席次，黨中央在擴大地方執政優勢前提下，經中執會參採基層建議，並衡酌各選區黨籍人選態勢後滾動調整，最終拍板東區提名2席。

民進黨台南市黨部主委郭國文表示，民進黨能在台南穩健執政，關鍵在於長期深受人民支持，維持市議會過半仍是2026年選戰不變的目標。透過提名機制的調整，期盼持續深化基層經營，這不僅是重要原則，更是對選民的最大回饋。

市黨部執委會同時決議，里長提名將提前於3月9日至13日受理領表登記。郭國文指出，面對2026地方大選，台南隊必須團結向前、持續扎根地方。里長是守護民主首都的第一線力量，面對幅員廣大或人口密集的不同區域，更需要鼓勵黨員投入基層服務，市黨部也將結合中央與地方政策，加強輔選與組織動員。

郭國文強調，提前完成協同作戰布局有其必要性，希望議員與里長提名作業順利推進，讓參選人能及早投入選戰節奏，回應基層期待，照顧更多市民。

台南市議會現有57席，民進黨籍議員28席，距離實質過半僅差1席，因此議員過半被視為此次選戰的核心目標。其中東區被視為競爭最激烈選區之一。上屆民進黨採高提名策略提名3席，結果在黨內競爭下反而僅保住1席，此次原擬再提名3席，但一般認為會「黨內互打」最終調整為2席。

東區議員目前有國民黨的曾培雅（將交棒兒子歐政豪）、王家貞、無黨曾之婕及民進黨蔡筱薇和原基進黨、現無黨的李宗霖彼此各據山頭，民進黨上屆原有2席，因採高提名3席，相互競爭下，由李宗霖突圍拿下，李宗霖目前加入民進黨團運作，並擔任副召集人。民進黨除蔡筱薇尋求連任，目前已有湧言會新秀卓佩于參加初選、前議員蔡旺銓、陳金鐘等老將有意捲土重來。

民進黨 議員 台南

