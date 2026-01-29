國民黨竹縣長提名黨內廝殺 陳見賢辭黨部主委：盼回歸理性

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今宣布將辭去新竹縣黨部主委一職。記者郭政芬／攝影
爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今宣布將辭去新竹縣黨部主委一職。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長提名競爭激烈，黨中央宣布辦初選決定人選。面對黨內廝殺，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今宣布將辭去新竹縣黨部主委一職，他說，一場初選讓黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，讓他感到非常不捨，也非常難過。盼黨內能回歸理性，一切紛擾就此為止。

陳見賢說，將近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。靠著團結大家一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。但這幾天，他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，讓他非常不捨，也非常難過。

陳見賢說，國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。任何政治攻防，都不該讓支持鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。因此，在完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

陳見賢說，他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。再次感謝一路相挺的夥伴。

