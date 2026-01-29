快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

獨／吳怡萱轟抹黑柯文哲、藍白合架構外...鍾小平回應「甘之如飴」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
對於吳怡萱的說法，鍾小平回應，「我都是甘之如飴。」但吳也要想清楚，這選區藍白的結構和會投吳的人，「要清楚她是拿誰的票。」本報資料照
對於吳怡萱的說法，鍾小平回應，「我都是甘之如飴。」但吳也要想清楚，這選區藍白的結構和會投吳的人，「要清楚她是拿誰的票。」本報資料照

北市議員藍白合未定，但已傳煙硝味，參選中正萬華選區的吳怡萱今說，藍白合大架構下，非常歡迎蔣萬安站台，但鍾小平是藍白合架構例外對於柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位。對此，被點名的鍾小平回應，樂於當非綠平台提款機；藍營議員則認為，是吳的選戰策略，與大局之下的藍白合無關。

2026九合一選舉

鍾小平受訪回應，歡迎非綠平台把他當作目標、標的，甚至是提款機，「我都是甘之如飴。」選舉就也祝福吳怡萱，但吳也要想清楚，這選區藍白的結構和會投吳的人，「要清楚她是拿誰的票。」

至於吳怡萱的說法，曾有評論過柯文哲的藍營市議員，是否也會排除？國民黨北市議員秦慧珠說，所謂藍白合會有不同的觀察點，「吳怡萱講的話其實就是衝著鍾小平來的。」在多選區如議員等席次上，藍白就是競爭，這個部分沒有辦法說哪一陣黨為了合作，而將提名候選人變少，「吳怡萱要上，那國民黨就要有人落選，所以就點名鍾小平。」

秦慧珠說，鍾小平在柯文哲相關案件比較有主導性，所以吳怡萱就用拉高仇恨，叫民眾黨的支持者不要去投鍾小平，「策略性的挑明。」這又和大局之下的藍白合有所不同。

秦慧珠說，但是大局是一定要藍白合，縣市首長一定得藍白合，因為三腳督情況下「藍白不能整合，就會是民進黨當選，變成助選、助攻。」

藍白合 鍾小平 吳怡萱

延伸閱讀

柯文哲脫口「藍白分」 牛煦庭：心直口快非新聞 藍白合作才制衡民進黨

李貞秀遞補立委無法放棄陸籍 柯文哲要陸委會、內政部提解方

重掌黨權？柯文哲：只是做人才培訓別想太多

陳菊請辭獲准 柯文哲：健康優先、仍主張廢監察院

相關新聞

獨／吳怡萱轟抹黑柯文哲、藍白合架構外...鍾小平回應「甘之如飴」

北市議員藍白合未定，但已傳煙硝味，參選中正萬華選區的吳怡萱今說，藍白合大架構下，非常歡迎蔣萬安站台，但鍾小平是藍白合架構...

同黨派不用團結？為何初選「刀刀見骨」攻擊人品 媒體人曝原因

2026年九合一選舉戰火提前點燃，除了縣市長布局，各政黨縣市議員初選同樣進入白熱化階段。資深媒體人樊啓明指出，相較對外選戰，黨內初選的廝殺往往更加殘酷，戰場容易從政策論述滑向人身攻防，甚至演變成「刀刀見骨」的內訌局面。

布局九合一大選…民進黨六都議員初選2月登記 3月起民調決戰

民進黨布局2026九合一大選，今天公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都市議員提名初選事項，2月4日至1...

藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職，強調盼以...

國民黨竹縣長提名黨內廝殺 陳見賢辭黨部主委：盼回歸理性

國民黨新竹縣長提名競爭激烈，黨中央宣布辦初選決定人選。面對黨內廝殺，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今宣布將辭去新竹縣黨部主...

避免黨內激烈互打？民進黨台南市東區議員提名降為2席

民進黨中央今天公布2026年直轄市議員提名初選公告，訂於2月4日至10日受理初選領表與登記。針對台南市各區議員提名席次，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。