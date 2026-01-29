獨／吳怡萱轟抹黑柯文哲、藍白合架構外...鍾小平回應「甘之如飴」

北市議員藍白合未定，但已傳煙硝味，參選中正萬華選區的吳怡萱今說，藍白合大架構下，非常歡迎蔣萬安站台，但鍾小平是藍白合架構例外對於柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位。對此，被點名的鍾小平回應，樂於當非綠平台提款機；藍營議員則認為，是吳的選戰策略，與大局之下的藍白合無關。

鍾小平受訪回應，歡迎非綠平台把他當作目標、標的，甚至是提款機，「我都是甘之如飴。」選舉就也祝福吳怡萱，但吳也要想清楚，這選區藍白的結構和會投吳的人，「要清楚她是拿誰的票。」

至於吳怡萱的說法，曾有評論過柯文哲的藍營市議員，是否也會排除？國民黨北市議員秦慧珠說，所謂藍白合會有不同的觀察點，「吳怡萱講的話其實就是衝著鍾小平來的。」在多選區如議員等席次上，藍白就是競爭，這個部分沒有辦法說哪一陣黨為了合作，而將提名候選人變少，「吳怡萱要上，那國民黨就要有人落選，所以就點名鍾小平。」

秦慧珠說，鍾小平在柯文哲相關案件比較有主導性，所以吳怡萱就用拉高仇恨，叫民眾黨的支持者不要去投鍾小平，「策略性的挑明。」這又和大局之下的藍白合有所不同。

秦慧珠說，但是大局是一定要藍白合，縣市首長一定得藍白合，因為三腳督情況下「藍白不能整合，就會是民進黨當選，變成助選、助攻。」