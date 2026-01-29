同黨派不用團結？為何初選「刀刀見骨」攻擊人品 媒體人曝原因

2026年九合一選舉戰火提前點燃，除了縣市長布局，各政黨縣市議員初選同樣進入白熱化階段。資深媒體人樊啓明指出，相較對外選戰，黨內初選的廝殺往往更加殘酷，戰場容易從政策論述滑向人身攻防，甚至演變成「刀刀見骨」的內訌局面。

近期藍綠白地方初選大戰如火如荼，民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕，爭取新北第十一選區議員提名期間，指控遭同黨對手抹黑與影射，最終宣布退出初選；國民黨方面，士林北投擬參選人賴苡任，也遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕質疑傷害黨形象、出賣同志。對此，賴苡任回應，將提出相關人證與資料說明，力證清白。

樊啓明今（29）日在臉書發文分析，議員層級的黨內初選，對同黨支持者而言，常讓人難以理解為何自己人要正面對撞，但這種情況背後，其實存在結構性因素。

他指出，首先是候選人「高度同質化」問題。大選時，政黨之間可透過意識形態或路線差異區隔對手；但初選中，候選人同屬一個政黨，政策主張相近，難以拉開差距，戰場因此容易轉向個人品格與負面攻防。

其次是席次有限帶來的生存壓力。正式議員選舉多為多席次競爭，彼此仍有共存空間；然而初選往往只提名一人，輸家幾乎等同提前出局，「不是你死，就是我活」，高度零和的競爭結構，迫使參選者承受巨大心理壓力。

第三則是互信不足造成的心理戰效應。樊啓明指出，在缺乏信任的情況下，候選人往往擔心若自己守規矩、對手卻發動抹黑，結果將陷入劣勢，導致「先下手為強」的惡性循環，最後人人都被迫捲入負面戰場。

樊啓明總結，黨內初選本質上是一場高度消耗的競爭，不僅傷害候選人之間的關係，也可能讓支持者感到矛盾與疲憊，「是一場『親痛仇快』的消耗戰」。