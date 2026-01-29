李貞秀遞補立委無法放棄陸籍 柯文哲要陸委會、內政部提解方

民眾黨貫徹兩年條款，陸配李貞秀下周將遞補立委，民眾黨前主席柯文哲今天表示，針對陸配能否在我國從政，陸委會與內政部應該提供流程圖，國家當然可以制定法律，但是所有流程都要清楚，告訴人民應該如何遵行，而非上任1年後就要被解職。

民眾黨現任6席立委2月1日辭去立委職務，包括李貞秀在內的6名候任立委下周遞補。內政部昨天表示，並未收到李貞秀放棄中國大陸國籍的證明，立法委員應該遵守國籍法第20條規定，「如未能於就職、到職1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，應該由立法院進行解職。」

民眾黨今天舉行第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會，針對李貞秀遞補立委議題，柯文哲會前受訪時表示，這個問題已經困擾民眾黨將近1年，陸委會與內政部應該訂定清楚流程，政府當然可以制定法律，但是總要告知人民如何遵循。

柯文哲說，依照陸委會主委邱垂正的說法，現在好像沒有人成功放棄國籍，「放棄中國國籍才能在台灣當立委，但是下一步要怎麼做，他說不知道沒有方法，這不是很奇怪嗎」，國家應該清楚告訴人民，所有流程圖要非常清楚，民進黨政府為什麼要逼死人民。

柯文哲表示，國家當然可以制定法律，但是要告訴人民如何遵行，「一個陸配來台灣，10年後領身分證，到底能不能從政，請政府明確講出流程圖」，而不是上任1年後就要被解職，導致當事人每天不能專心工作，難道這才是民進黨政府的目的。

不過，民眾黨立委劉書彬近日爆出多項爭議，包括有助理指控遭到職場霸凌、花費35萬元大規模整修辦公室，傳出柯文哲在內部會議當面數落。

柯文哲聽聞後則說，「這個很奇怪，內部講的話，為什麼都跑到媒體上面去？」他個人就是快言快語，民眾黨落實兩年條款，現在候任立委即將上任，自己也有特別交代「辦公室不准再整修」，有桌椅能夠辦公就好，認真工作比較重要，沒有必要浪費錢做裝潢。

此外，中央銀行啟動新台幣鈔券改版，未來確定不再有政治人物肖像，改以台灣之美作為核心概念，網路上也出現柯文哲踩著飛輪運動、面額300萬元的惡搞版本，諷刺其過去被指控收受博奕教父陳盈助捐款300萬元。

柯文哲表示，不知道紙鈔改版的目的，不過凡事都要正面思考，我國要推動無現金交易，如同近期在討論不在籍投票，愛沙尼亞很早就用手機投票，現在都可以用手機轉帳，為什麼不能用手機投票，「從口袋拿出鈔票比較容易，還是拿出選票比較容易？當然是掏錢比較困難。」

柯文哲說，台灣要努力推動無現金交易，而不是再進行所謂鈔票改版，現在並非沒有其他事情可做。