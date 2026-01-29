快訊

藍營竹縣長初選激戰！黨員指控假黨工拉票釀衝突 黨部譴責

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
跌倒的竹北市73歲黨員章珮娟表示，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃，導致她頭皮、右膝都有挫傷，就醫診斷腦震盪。圖／民眾提供
跌倒的竹北市73歲黨員章珮娟表示，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃，導致她頭皮、右膝都有挫傷，就醫診斷腦震盪。圖／民眾提供

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢和立委徐欣瑩激戰，有黨員稱近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，甚至拉扯間造成長輩跌倒。國民黨新竹縣黨部今聲明，黨部並未有安派任何拜會行程，請民眾留意可疑人士。

國民黨新竹縣長黨內初選已確定採取「73制」（民調70%、黨員投票30%），黨員投票成為關鍵。議員蔡志環昨指控，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，實際卻是幫徐欣瑩拉票，部分黨員已明確表態支持副縣長陳見賢，仍遭對方反覆遊說，甚至出現推擠衝突導致長輩跌倒，更無法接受的是，長輩跌倒後竟無人關心。

國民黨新竹縣黨部今聲明，針對近日新竹縣出現不明人士，涉嫌假冒黨部人員家戶拜訪，並導致黨員受傷之憾事，新竹縣黨部表達高度遺憾與嚴正關切，予以最嚴厲譴責。

國民黨新竹縣黨部表示，第一時間接獲黨員受傷事件發生，隨即派員前往關懷慰問，並同步啟動關懷機制，確保其權益與安全。近期黨部陸續接獲多地黨員反映，有身分不明人士以「黨部人員」或「黨部志工」名義，對國民黨黨員拜票。

國民黨新竹縣黨部嚴正澄清，黨部並未有安派任何拜會行程。如有，皆會身穿黨部職務背心，請民眾留意，可疑人士，確保自身安全。敬請黨員提高警覺，若遇身分不明或行為可疑之人，務必即時向黨部查證；如涉及立即性人身安全威脅，請第一時間報警處理。黨部將持續全力維護黨內秩序與黨員安全。

陳見賢辦公室表示，遺憾初選階段發生不明人士涉嫌冒名拉票情事，本事件若屬實，這將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。如今又傳出選舉暴力事件，在此要嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，也盼警方主動偵辦，釐清真相。選舉是一時的，若暴力事件造成傷害，將是一輩子無法挽回的事，令人痛心。

對此徐欣瑩辦公室表示，針對有心人士之惡意影射，徐欣瑩辦公室重申，本團隊一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議任何企圖誤導視聽的不實指控。若有違法情事，請交由警方查證，勿以無端指控選舉操作。請有心人士停止抹黑造謠，回歸政策討論，還給新竹縣陽光、乾淨的選舉環境。

國民黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐欣瑩拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣來當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃。圖／民眾提供
國民黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐欣瑩拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣來當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃。圖／民眾提供
蔡志環指出，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，這些人多身穿便服，未出示任何正式證件，卻以黨部名義登門拜訪黨員。圖／蔡志環提供
蔡志環指出，近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，這些人多身穿便服，未出示任何正式證件，卻以黨部名義登門拜訪黨員。圖／蔡志環提供

新竹 國民黨 徐欣瑩 陳見賢

