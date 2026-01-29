影／「美女刺客」朱書昕、吳巧瀅 連袂登記選民進黨基隆議員初選

民進黨基隆市議員黨內初選登記明天截止，目前已有9人完成登記，預計提名15人，其中安樂區競爭最激烈，5人爭取3席提名，預計將會進入第二階段民調程序。「美女刺客」暖暖區朱書昕、中山區吳巧瀅兩位新人，今天連袂完成登記，因長相甜美、長期耕耘基層，成為亮眼人選。

朱書昕的先生為前議員林明智，她是國立台北教育大學碩士，她說，長年在暖暖關懷婦幼健康議題，舉辦有氧健身操、鼓勵民眾一起出來運動，過去也擔任過議員助理，熟稔市政，希望能用自己的專業服務市民。

朱書昕表示，她走過暖暖區的大街小巷，知道碇內、暖暖、過港、八堵等地區的狀況，了解在少子化的衝擊下，教育的轉型和都會區通勤量能的難題，盼為暖暖區開創嶄新的生活環境。

吳巧瀅表示，她來自單親家庭、從小受到家扶中心的幫助，自出社會起就投入許多弱勢族群關懷，幫助許多婦幼家庭，與朱書昕一起關懷婦幼族群、為弱勢族群發聲，所以今天約好一起來登記。

吳巧瀅提到，她大學是念國立台北商業大學財務金融系，也成功創業，對於青年創業、文化創生等問題，從執行層面找出關鍵癥結點優化、改善，盼市民朋友能支持她，讓中山區豐富的文化資源能有效運用。

被稱為美女刺客，兩人說，她們要以女性和婦幼的政策訴求投入競選，帶給地方清新亮麗的願景。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，全市七個選區黨內登記到明天截止，目前已完成登記9人，預計提名15人，各區都有一名性別保障名額，以安樂區最激烈，會有5人登記競逐3席，將會進入第二階段初選程序，在2月底到3月初進行民調。