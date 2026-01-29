中正萬華選情詭譎 吳怡萱點名鍾小平：藍白合架構之外

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專訪，談到中正萬華選情，她說，藍白合大架構下，例外的就是國民黨現任議員鍾小平。至於找北市長蔣萬安站台？她說，非常歡迎，也強調藍白合作，不是一面倒支持，而是要理性監督。

對於北市中正萬華選情，主持人王淺秋說，國民黨現任議員應曉薇可以繼續爭取連任空間，女兒也說應該是用無黨籍來參選。吳怡萱說，對她來說藍白合作大架構是2026、2028方向，「對我例外就是鍾小平。」對於柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位，議員選舉上面，鍾小平是藍白合架構例外。

吳怡萱說，上一屆參選差1千多票，當時努力、知名度不夠，對民眾黨不認識，這次給自己期許，就是超越4年前的自己，或許爭取一席空間，「拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌栽培。」

她說，現在中正萬華很多人參選是好事，所以會努力把民眾黨支持者催出來，以2024選舉，該地投民眾黨有超過2成，當然可能是傾向支持第三勢力選民，所以現在是國民黨新人輩出，緊張的會是現任議員。至於應佳妤，甚至是于美人，都是挑戰也是壓力，督促自己不能鬆懈。

由於柯文哲曾針對北市長蔣萬安提出的免費營養午餐，說是騙選票。吳怡萱說，她是支持政策，畢竟對於中產、弱勢群體的支持來說都是不無小補，但作為參選民代的她，看重的是，哪裡找錢？午餐品質兼顧？有些國中小營養午餐，學校單一向廠商訂購，有些學校無法控管品質？

她也說，柯前主席也說不用辯護沒關係，就是心直口快，但從脈絡來看，也是在乎財源、營養午餐品質，「當然不是騙票，是爭取選票。」

吳怡萱也說，中正萬華大家看到都可能是弱勢，但也有許多中間世代家庭，蔣萬安身為三寶爸，屆時舉辦活動等非常歡迎過來。尤其前陣子討論，北市民眾黨4位議員在總預算有不同立場，但她重申，合作不是全面一面倒支持，是要理性監督，會以民眾黨主體性優先，幫忙想如何做的更好。