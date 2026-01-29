快訊

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產

中正萬華選情詭譎 吳怡萱點名鍾小平：藍白合架構之外

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上廣播專訪，談到中正萬華選情。圖／擷取自網路
民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上廣播專訪，談到中正萬華選情。圖／擷取自網路

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專訪，談到中正萬華選情，她說，藍白合大架構下，例外的就是國民黨現任議員鍾小平。至於找北市長蔣萬安站台？她說，非常歡迎，也強調藍白合作，不是一面倒支持，而是要理性監督。

2026九合一選舉

對於北市中正萬華選情，主持人王淺秋說，國民黨現任議員應曉薇可以繼續爭取連任空間，女兒也說應該是用無黨籍來參選。吳怡萱說，對她來說藍白合作大架構是2026、2028方向，「對我例外就是鍾小平。」對於柯文哲的抹黑，道歉都不夠到位，議員選舉上面，鍾小平是藍白合架構例外。

吳怡萱說，上一屆參選差1千多票，當時努力、知名度不夠，對民眾黨不認識，這次給自己期許，就是超越4年前的自己，或許爭取一席空間，「拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌栽培。」

她說，現在中正萬華很多人參選是好事，所以會努力把民眾黨支持者催出來，以2024選舉，該地投民眾黨有超過2成，當然可能是傾向支持第三勢力選民，所以現在是國民黨新人輩出，緊張的會是現任議員。至於應佳妤，甚至是于美人，都是挑戰也是壓力，督促自己不能鬆懈。

由於柯文哲曾針對北市長蔣萬安提出的免費營養午餐，說是騙選票。吳怡萱說，她是支持政策，畢竟對於中產、弱勢群體的支持來說都是不無小補，但作為參選民代的她，看重的是，哪裡找錢？午餐品質兼顧？有些國中小營養午餐，學校單一向廠商訂購，有些學校無法控管品質？

她也說，柯前主席也說不用辯護沒關係，就是心直口快，但從脈絡來看，也是在乎財源、營養午餐品質，「當然不是騙票，是爭取選票。」

吳怡萱也說，中正萬華大家看到都可能是弱勢，但也有許多中間世代家庭，蔣萬安身為三寶爸，屆時舉辦活動等非常歡迎過來。尤其前陣子討論，北市民眾黨4位議員在總預算有不同立場，但她重申，合作不是全面一面倒支持，是要理性監督，會以民眾黨主體性優先，幫忙想如何做的更好。

藍白合 民眾黨 吳怡萱

延伸閱讀

柯文哲任國家治理學院長…再傳黨內2個太陽 吳怡萱這樣看

陳菊請辭獲准 吳怡萱盤點提名卡關 「這人」可能成破口

和里長博感情 蔣萬安：沒有文山區就沒有我3個可愛寶貝

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

相關新聞

中正萬華選情詭譎 吳怡萱點名鍾小平：藍白合架構之外

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專訪，談到中正萬華選情，她說，藍白合大架構下，例外的就是國民黨現任議員鍾...

【總編開箱】卓榮泰「台灣101」？ 民進黨在台北市為何失落28年

記者開車到台北信義區101大樓，用手機Google「台灣101」，跳出來的是「Taipei 101」，換試車上GPS，仍是台北101，都查無行政院長卓榮泰口中的「台灣101」。堂堂大院長只會耍改名嘴皮子、架台北市長蔣萬安「政治拐子」，就不難理解民進黨為何在台北市「失落28年」。

侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社...

新竹縣長選戰最新民調出爐 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢呈成長趨勢

新竹縣長選舉選情逐步升溫，公信力民調最新完成並公布的「2026 新竹縣長選舉民調」結果，其中在「徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方」...

民進黨基隆市議員提名安樂區3新人登記 車隊掃街熱鬧滾滾

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至今天中午已有6人完成登記，今天上午安樂區有劉韋巡、黃永翔及徐寅禹3位新人完成登記，登記...

國民黨竹縣長初選激戰！遭控出動假黨工拉票釀長輩跌倒 徐欣瑩駁斥

國民黨新竹縣長提名激戰，縣議員蔡志環指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，過程中疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。