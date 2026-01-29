聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
板橋超級F1位處精華地段，是藍綠必爭之地。記者葉德正／攝影
板橋超級F1位處精華地段，是藍綠必爭之地。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社區。民進黨新北黨部證實完成租借，將作為競選總部與辦公室使用，人員將陸續進駐。

2026九合一選舉

超級F1社區正對新北市政府，是新板特區精華地段，蘇取得的辦公地點占地約90坪。該地點向來是兵家必爭之地，前總統蔡英文選新北市長時便選該處當競總，侯友宜2022拚連任時也看上該處，以115萬多票當選，被視作侯友宜的幸運地。

國民黨定調新北市長人選將在本月底協調，2月15日前確定人選，據了解，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然的「劉李會」時間尚未確定，國民黨新北黨部主委黃志雄說，會按照既定時程走，在2月15日前確定人選。

侯友宜 競選總部 蔡英文 蘇巧慧 黃志雄 李四川 劉和然

延伸閱讀

獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了

這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

相關新聞

侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社...

新竹縣長選戰最新民調出爐 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢呈成長趨勢

新竹縣長選舉選情逐步升溫，公信力民調最新完成並公布的「2026 新竹縣長選舉民調」結果，其中在「徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方」...

民進黨基隆市議員提名安樂區3新人登記 車隊掃街熱鬧滾滾

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至今天中午已有6人完成登記，今天上午安樂區有劉韋巡、黃永翔及徐寅禹3位新人完成登記，登記...

國民黨竹縣長初選激戰！遭控出動假黨工拉票釀長輩跌倒 徐欣瑩駁斥

國民黨新竹縣長提名激戰，縣議員蔡志環指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，過程中疑...

國民黨新北市長人選難產 鄭麗文否決「逕自徵召」 有信心農曆年前落幕

國民黨2026縣市長提名緩步進行，中常委林金結今在中常會臨時提案，盼黨中央以內參民調，逕自徵召提名新北市長。不過，黨主席...

獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了

國民黨新北市長人選還在協調，早早確定人選的民進黨參選人蘇巧慧不僅海陸空戰齊發，競選總部也已確定，就是當年新北市長侯友宜競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。