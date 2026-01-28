新竹縣長選戰最新民調出爐 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢呈成長趨勢

新竹縣長選舉選情逐步升溫，公信力民調最新完成並公布的「2026 新竹縣長選舉民調」結果，其中在「徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方」三人競逐的情境下，分別由徐欣瑩居首位，其次為鄭朝方和陳見賢。對此，徐欣瑩陣營回應，民調也顯示出 無論在黨內整合或藍綠對決徐欣瑩都領先，民意基礎是最強大的後盾 。陳見賢陣營車說，民調近期逆勢成長，接下來會勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

公信力民調揭露，在「徐欣瑩對決鄭朝方」的直接對比中，徐欣瑩支持度達39.3%，高於鄭朝方的 33.8%。而當對比人選改為陳見賢時，支持度為33.5%，落後鄭朝方36.1%。

外界關注的在「徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方」三人競逐的情境下，徐欣瑩以 32.0%支持度居於首位，鄭朝方為30.7%，陳見賢 17.5%。

此外，單就國民黨內部進行比較，差距更為懸殊。民調顯示，在「徐欣瑩與陳見賢」的黨內對比中，徐欣瑩支持度高達43.6%，領先陳見賢的26.0%，雙方差距超過17個百分點。

徐欣瑩辦公室回應，感謝縣民不畏壓力，堅定的支持徐欣瑩，「徐欣瑩絕對會為了大家挺過所有的困難，成功守護我們共同的新竹縣」。民調也顯示出無論在黨內整合或藍綠對決徐欣瑩都領先，表示民意基礎是最強大的後盾 。

陳見賢發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，被抹黑、打壓的最嚴重，但民調支持度保持成長趨勢，從最早的艾普羅民調24.0%，美麗島33.3%，到公信力民調的33.5%，在此非常感謝各界的支持，感謝鄉親的愛與陪伴。我們接下來會繼續努力，勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

值得注意的是，該民調同時揭示新竹縣選情結構已出現根本變化。民調指出，新竹縣早已不再是單一政黨可以穩定掌握的選區，鄭朝方挾竹北市長的現任優勢，加上民進黨中央執政資源，在竹北市與部分族群中具備相當競爭力，使選情呈現高度流動。在此情況下，能否有效整合非綠選票，成為左右選舉勝負的關鍵因素。