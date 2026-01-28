民進黨基隆市議員提名安樂區3新人登記 車隊掃街熱鬧滾滾

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至今天中午已有6人完成登記，今天上午安樂區有劉韋巡、黃永翔及徐寅禹3位新人完成登記，登記前車隊掃街、拜票，熱鬧滾滾。安樂區將提名3席，現任2位議員吳驊珈、張之豪都要爭取連任，因洪森永擬退休不尋求連任，參選者眾，可能會辦理初選。

下屆議員選舉民進黨基隆市黨部預計提名15席，安樂區提名3席，黨內角逐提名者眾，黨部表示，安樂區黨內競爭激烈，可能最後辦理初選決定提名人選。

基隆市體育會棒球委員會主任委員劉韋巡說，這段時間他走進基隆的大街小巷，聽大家說生活裡的大小事，交通不順、通勤時間越來越長，長輩看病的不方便，孩子缺乏安全、穩定的運動空間，還有青年對未來方向的迷惘，只有真正站在第一線、願意行動，才有可能改變，這些結構性的問題，不會因為「時間」過去就自動變好，這一次，他不等待時間，他選擇行動。

天行者慈善協會執行長黃永翔在創黨資深黨員聯誼會長邱旭川、前立法委員蔡適應安樂區秘書、現任競選辦公室執行長金錦麟等人陪同登記，他說，他不搶第一天的曝光，也不在最後一刻壓線出現，選擇今天登記，站在領表登記期間的中間點，代表已經做好充分準備，正式站出來爭取黨內初選提名。他希望能為基隆的教育發展、長輩照顧、弱勢關懷、新住民支持，以及民主價值，盡一份心力。