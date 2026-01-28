國民黨竹縣長初選激戰！遭控出動假黨工拉票釀長輩跌倒 徐欣瑩駁斥

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐欣瑩拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣來當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃。圖／民眾提供
黨員章珮娟指出，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐欣瑩拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣來當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃。圖／民眾提供

國民黨新竹縣長提名激戰，縣議員蔡志環指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫立委徐欣瑩拉票，過程中疑因政治立場不同發生拉扯導致長輩跌倒。徐欣瑩辦公室回應，嚴正抗議不實影射，若有違法請交由警方查證，勿以無端指控操作選舉。

蔡志環指出，黨內初選已確定採取「73制」（民調70%、黨員投票30%），黨員投票成為關鍵。近期在新埔鎮、關西鎮及竹北市，陸續出現多組年輕人自稱國民黨新竹縣黨部志工，這些人多身穿便服，未出示任何正式證件，卻以黨部名義登門拜訪黨員。

蔡志環表示，部分黨員已明確表態支持副縣長陳見賢，仍遭對方反覆遊說，甚至出現推擠衝突。質疑相關行為已涉及冒充黨部志工、誤導黨員立場，更無法接受的是，長輩跌倒後竟無人關心，相關團隊應出面說清楚。

跌倒的竹北市73歲黨員章珮娟表示，她遇到沒有穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐欣瑩拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣來當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，兩人竟落荒而逃，導致她頭皮、右膝都有挫傷，就醫診斷腦震盪，「想起來還是讓人覺得很害怕。」

退休李姓校長證實，近期多次遭到自稱黨工的人員登門拜訪，「如果選舉必須用欺騙方式，不只是對黨員的不尊重，也令人感到悲哀」；竹北市郭姓黨員表示，昨天遇到身穿便服的組織自稱黨員，原先聲稱只是要了解黨員心聲，隨即話鋒一轉說服支持徐欣瑩，一下就被識破，令黨員感到被欺騙，相當不舒服。

對此徐欣瑩辦公室表示，針對今天有心人士之惡意影射，徐欣瑩辦公室重申，本團隊一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議任何企圖誤導視聽的不實指控。若有違法情事，請交由警方查證，勿以無端指控進行選舉操作。請有心人士停止抹黑造謠，回歸政策討論，還給新竹縣陽光、乾淨的選舉環境。

徐欣瑩 新竹

