國民黨新北市長人選難產 鄭麗文否決「逕自徵召」 有信心農曆年前落幕

國民黨2026縣市長提名緩步進行，中常委林金結今在中常會臨時提案，盼黨中央以內參民調，逕自徵召提名新北市長。不過，黨主席鄭麗文裁示，國民黨是有制度的政黨，會按照制度前進；她也再三保證，新北目前協調進展順利，有信心農曆年前會產生人選。

林金結在中常會後受訪表示，民進黨和民眾黨候選人都已產生，新北議員都很擔心國民黨的市長候選人在哪。黨中央可以內參民調徵召最強的候選人代表參選，若台北市副市長李四川民調最高就徵召他；若新北市副市長劉和然最高就徵召他，趕快產生母雞。

林金結說，每次搞到議員已經提名完成，市長都還沒提名，這樣的選舉文化一定要改變。鄭麗文則提到新北黨部主委有協商，盡快安排時間，就兩位候選人盡快見面溝通，了解彼此想法。

國民黨發言人牛煦庭說，很多中常委反映希望加速提名程序，提案臨時動議「中常會非常願意授權黨主席乾綱獨斷」，不過鄭麗文會中講得很清楚，國民黨是有制度的政黨，有制度才能長久，目前依照制度、程序照常進行，農曆年前就有好消息，希望大家放心，選戰節奏一定追得上，最終一定可以取得新北市長勝利。

此外，媒體報導，罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任投入士林、北投區議員選舉，卻遭全國黨代表、士林區義信里里長許立丕具名檢舉，包含傷害黨譽、當抓耙子出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請中央考紀會開除黨籍。

牛煦庭表示，依照黨章規定，相關程序先交由地方考紀單位釐清案情與調查，會依序處理。