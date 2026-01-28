快訊

獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋超級F1位處精華地段，是藍綠必爭之地。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長人選還在協調，早早確定人選的民進黨參選人蘇巧慧不僅海陸空戰齊發，競選總部也已確定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社區，該地點不僅地理位置極佳，位於三鐵共構的板橋站附近，適合迎接來自各地的來賓，更正對新北市政府，展現綠營重回新北市府的決心。民進黨新北市黨部證實已完成租借將作為競選總部與辦公室使用，人員後續將會陸續進駐。

超級F1社區正對新北市政府，是新板特區精華地段，根據實價登錄系統每坪平均單價81.1萬元，蘇取得的辦公地點占地約90坪左右，除可以提供對外發布新聞的空間之外，還有大型辦公空間。

該地點向來是兵家必爭之地，早年前總統蔡英文競選新北市長時，就曾選定此處作為競選總部，新北市長侯友宜2022競選連任時也選擇此地，並以115萬多票當選，被視作侯友宜的福地。

2024競選總統時，也曾是侯友宜競選辦公室，後來侯辦才搬到現今麗寶大樓較寬敞空間。

由於藍營新北市長人選還在談，預計本月底台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然才會碰面協商，預計2月中確定人選，不過競選總部地點已經被綠營捷足先登。

不過該辦公室對外空間稍小，是否還有其他適合作為公共空間的地點，黨部還會再尋找。

