震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅在2026台北市長選戰中，民調力壓行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
震傳媒今天公布最新2026台北市長選戰民調。若行政院長卓榮泰對上台北市長蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若行政院副院長鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若民進黨立委王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%。民進黨人選均大幅度落後蔣萬安，但王世堅以19.3個百分點差距最小。

交叉分析顯示，卓榮泰對上蔣萬安時，64.3%民進黨支持者支持卓榮泰，蔣萬安在各族群支持度皆高於卓榮泰，在議員選區交叉分析，36.8%中山大同支持卓榮泰最高、69.7%大安文山支持蔣萬安最高。

在鄭麗君對上蔣萬安時，72.9%民進黨支持者支持鄭麗君，蔣萬安各族群支持者皆高於鄭麗君，同時北市研究所以上學歷者對鄭麗君支持度高於全市較多者。34.8%中山大同支持鄭麗君最高、68.8%松山信義支持蔣萬安最高。

在王世堅對上蔣萬安時，67.4%民進黨支持者支持王世堅，並獲得28.0%民眾黨支持者力挺。在基本資料交叉分析中，王世堅在30-39歲族群支持度高於蔣萬安；41.4%中山大同支持王世堅最高、60.7%松山信義支持蔣萬安最高。

至於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長？王世堅在3人中獲得最高41.5%北市民支持；若非這3人名單，台北市民自行點將前三名依序則為吳怡農、苗博雅，以及陳時中。

該民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

