快訊

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

兒子空拍機投毒害死對手農場動物 張美阿嬤農場發聲明了

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣最新民調！徐欣瑩領先 陳見賢支持度逆勢成長

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨新竹縣長選戰角逐白熱化，立委徐欣瑩（右二）與副縣長兼縣黨部主委陳見賢（右）隔空交戰。圖／林思銘辦公室提供
國民黨新竹縣長選戰角逐白熱化，立委徐欣瑩（右二）與副縣長兼縣黨部主委陳見賢（右）隔空交戰。圖／林思銘辦公室提供

藍營佈局2026新竹縣長選戰，公信力民調今天公布的最新調查結果顯示，國民黨立委徐欣瑩支持度為39.3%，高於民進黨假想敵鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；若改由新竹縣副縣長陳見賢對決鄭朝方，則以33.5%比36.1%微幅落後，但已經進入誤差範圍內。

2026九合一選舉

新竹地方政壇人士指出，陳見賢的支持度呈現逐步升高的態勢，從最早的艾普羅民調24.0%，美麗島33.3%，到公信力民調的33.5%，近期遭受一系列抹黑風暴，不但沒有降低，反而依舊呈現上升趨勢，原因可能為陳見賢長期深耕新竹縣基層，憑藉擔任副縣長期間累積的紮實政績與高度執行力，陸戰起了效果，負面攻擊更激起支持者凝聚力。

另有藍營人士分析指出，陳見賢身為現任副縣長，擁有在地優勢，在徐欣瑩、鄭朝方等強敵環伺下，陳見賢能穩住陣腳並向上突破，顯示其基層組織力已轉化為實質的支持度，隨著選戰進入下半場，與鄭朝方之間的差距已經從12月的18個百分點左右，快速縮小到2.6個百分點，在農曆年後可望與鄭朝方將呈現民調黃金交叉。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，民調支持度保持成長趨勢，感謝各界的支持，接下來會繼續努力勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

該份民調於1月24日至26日進行，由讚聲顧問公司委託全國公信力民調公司執行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權。

鄭朝方 陳見賢 民調 徐欣瑩

延伸閱讀

國民黨新竹縣長初選激戰 陳見賢能否獲白營粉絲支持引熱議

藍新竹縣長初選爆黑函 陳見賢秀「良民證」反擊：我不是黑道

遭徐欣瑩質疑球員兼裁判 黨部主委陳見賢：領表登記請假

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

相關新聞

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

震傳媒今天公布最新2026台北市長選戰民調。若行政院長卓榮泰對上台北市長蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若行政院副院...

新竹縣最新民調！徐欣瑩領先 陳見賢支持度逆勢成長

藍營佈局2026新竹縣長選戰，公信力民調今天公布的最新調查結果顯示，國民黨立委徐欣瑩支持度為39.3%，高於民進黨假想敵...

民進黨彰化第二選區議員初選出爐 他落榜貼文「努力不夠」

民進黨彰化縣黨部今天公布彰化縣第二選區（鹿港、福興、秀水）縣議員民調初選結果，預計提名3席，由現任議員藍駿宇、由福興鄉長...

力爭苗縣議員第三選區兩席缺額 苑裡鎮代郭汶沂宣布參選

苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）現任5席議員，因陳品安確定參選下屆縣長、張顧礫也有意轉換跑道參選苑裡鎮長，兩席有力連任的缺額...

毛嘉慶否認性騷民眾黨女黨工 自認民調領先告記者妨害名譽

爭取代表民眾黨參選年底桃園市議員、媒體人毛嘉慶被爆曾熱烈追求民眾黨女黨工，且疑似性騷擾，傳出有黨員因而向民眾黨中評會提出...

賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午受訪，針對民進黨誰選台北市長？他說，目前盛傳的行政院長卓榮泰有機會被賴清德勸出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。