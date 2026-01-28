新竹縣最新民調！徐欣瑩領先 陳見賢支持度逆勢成長

藍營佈局2026新竹縣長選戰，公信力民調今天公布的最新調查結果顯示，國民黨立委徐欣瑩支持度為39.3%，高於民進黨假想敵鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；若改由新竹縣副縣長陳見賢對決鄭朝方，則以33.5%比36.1%微幅落後，但已經進入誤差範圍內。

新竹地方政壇人士指出，陳見賢的支持度呈現逐步升高的態勢，從最早的艾普羅民調24.0%，美麗島33.3%，到公信力民調的33.5%，近期遭受一系列抹黑風暴，不但沒有降低，反而依舊呈現上升趨勢，原因可能為陳見賢長期深耕新竹縣基層，憑藉擔任副縣長期間累積的紮實政績與高度執行力，陸戰起了效果，負面攻擊更激起支持者凝聚力。

另有藍營人士分析指出，陳見賢身為現任副縣長，擁有在地優勢，在徐欣瑩、鄭朝方等強敵環伺下，陳見賢能穩住陣腳並向上突破，顯示其基層組織力已轉化為實質的支持度，隨著選戰進入下半場，與鄭朝方之間的差距已經從12月的18個百分點左右，快速縮小到2.6個百分點，在農曆年後可望與鄭朝方將呈現民調黃金交叉。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，民調支持度保持成長趨勢，感謝各界的支持，接下來會繼續努力勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

該份民調於1月24日至26日進行，由讚聲顧問公司委託全國公信力民調公司執行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權。