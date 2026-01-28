民進黨彰化第二選區議員初選出爐 他落榜貼文「努力不夠」
民進黨彰化縣黨部今天公布彰化縣第二選區（鹿港、福興、秀水）縣議員民調初選結果，預計提名3席，由現任議員藍駿宇、由福興鄉長轉戰縣議員的蔣煙燈，以及新人蔡匡威在民調中名列前3名，順利出線；未能擠進提名名單的施喻琁則展現風度，除在臉書發文感謝支持者，今天上午也親自到彰化縣黨部向其他勝出者致意。
第二選區共有4人完成登記，因事前協調未果，昨晚依機制進行民調初選。此次民調委由2家民調公司執行，各完成近千份有效電話樣本，誤差值均在統計學合理範圍內。
民調結果出爐後，施喻琁在臉書貼文指出「喻琁努力不夠，在議員初選電話民調中未能通過。由衷感謝每一位鄉親，昨晚守在電話旁、願意接起電話、給喻琁鼓勵與支持。」
民進黨彰化縣黨部也指出，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，希望最後團結一起，攜手贏回彰化。
