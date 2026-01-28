快訊

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

兒子空拍機投毒害死對手農場動物 張美阿嬤農場發聲明了

民進黨彰化第二選區議員初選出爐 他落榜貼文「努力不夠」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化第二選區議員初選出爐，曾參選過鹿港鎮長的施喻琁（右一）落榜未能被提名。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化第二選區議員初選出爐，曾參選過鹿港鎮長的施喻琁（右一）落榜未能被提名。圖／民進黨彰化縣黨部提供

民進黨彰化縣黨部今天公布彰化縣第二選區（鹿港、福興、秀水）縣議員民調初選結果，預計提名3席，由現任議員藍駿宇、由福興鄉長轉戰縣議員的蔣煙燈，以及新人蔡匡威在民調中名列前3名，順利出線；未能擠進提名名單的施喻琁則展現風度，除在臉書發文感謝支持者，今天上午也親自到彰化縣黨部向其他勝出者致意。

2026九合一選舉

第二選區共有4人完成登記，因事前協調未果，昨晚依機制進行民調初選。此次民調委由2家民調公司執行，各完成近千份有效電話樣本，誤差值均在統計學合理範圍內。

民調結果出爐後，施喻琁在臉書貼文指出「喻琁努力不夠，在議員初選電話民調中未能通過。由衷感謝每一位鄉親，昨晚守在電話旁、願意接起電話、給喻琁鼓勵與支持。」

民進黨彰化縣黨部也指出，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，希望最後團結一起，攜手贏回彰化。

民調 議員

延伸閱讀

民進黨：國民黨莫為換國共論壇配合統戰 犧牲台灣權益

影／彰化員林驚悚車禍 2機車撞上女騎士再撞汽車卡車底

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

相關新聞

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

震傳媒今天公布最新2026台北市長選戰民調。若行政院長卓榮泰對上台北市長蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若行政院副院...

新竹縣最新民調！徐欣瑩領先 陳見賢支持度逆勢成長

藍營佈局2026新竹縣長選戰，公信力民調今天公布的最新調查結果顯示，國民黨立委徐欣瑩支持度為39.3%，高於民進黨假想敵...

民進黨彰化第二選區議員初選出爐 他落榜貼文「努力不夠」

民進黨彰化縣黨部今天公布彰化縣第二選區（鹿港、福興、秀水）縣議員民調初選結果，預計提名3席，由現任議員藍駿宇、由福興鄉長...

力爭苗縣議員第三選區兩席缺額 苑裡鎮代郭汶沂宣布參選

苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）現任5席議員，因陳品安確定參選下屆縣長、張顧礫也有意轉換跑道參選苑裡鎮長，兩席有力連任的缺額...

毛嘉慶否認性騷民眾黨女黨工 自認民調領先告記者妨害名譽

爭取代表民眾黨參選年底桃園市議員、媒體人毛嘉慶被爆曾熱烈追求民眾黨女黨工，且疑似性騷擾，傳出有黨員因而向民眾黨中評會提出...

賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午受訪，針對民進黨誰選台北市長？他說，目前盛傳的行政院長卓榮泰有機會被賴清德勸出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。