力爭苗縣議員第三選區兩席缺額 苑裡鎮代郭汶沂宣布參選

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上周第九屆的 自作自售市集、田庄人尾牙 ，邀請勞動部長洪申翰下鄉視察多元就業開發計畫成果，選在心雕居舉辦餐會，陳品安與陳薈茗（右二）同框和地方鄉親、青年一同尾牙相聚，分享苗栗在地的農漁產品。圖／陳品安提供
上周第九屆的 自作自售市集、田庄人尾牙 ，邀請勞動部長洪申翰下鄉視察多元就業開發計畫成果，選在心雕居舉辦餐會，陳品安與陳薈茗（右二）同框和地方鄉親、青年一同尾牙相聚，分享苗栗在地的農漁產品。圖／陳品安提供

苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）現任5席議員，因陳品安確定參選下屆縣長、張顧礫也有意轉換跑道參選苑裡鎮長，兩席有力連任的缺額，近來除了前立委杜文卿表態外，苑裡鎮民代表郭汶沂昨晚也透過臉書宣布參選，另苑裡心雕居負責人、前西平里長陳薈茗也可能參選，與杜爭奪陳品安的綠營票源，屆時選情將更激烈。

2026九合一選舉

民進黨老將杜文卿在海線通苑地區基層實力雄厚，日前黨中央提名議員陳品安參選縣長後，他即開始排兵布將，表態回鍋參選議員，力爭綠營議員票源。十月底過生日時，他在臉書發文「生日不只是慶祝，更是提醒自己：還有許多事，值得我們去做；還有許多人，值得我們去守護。我會繼續用行動，回報這份情。」

兩屆鎮民代表的郭汶沂則是新生代戰將，他在臉書發文「我！準備好了！您好我是苗栗縣議員參選人苑裡通霄郭汶沂，通苑未來我來承擔」，並表示「在這接近8年的時間裡，除了發揮自己所學服務民眾時，更不忘時時充實自己，時刻在學習該怎麼更圓滿更快速地幫民眾解決問題，該去提那些與時俱進的建議案。就拿最近雙黃線更改為黃虛線的案子，我們不是只顧一眛的提案，而是要考慮案子在法令上的可行性，更是要保證行政單位的可執行性。」

近來在陳品安有意展現「母雞帶小雞」效應下，陳薈茗與陳品安同框場合也越來越多，陳薈茗低調表示「我還在考慮中」，尚未正式表態。

苑裡鎮民代表郭汶沂昨晚透過臉書宣布參選下屆議員。圖／翻攝郭汶沂臉書
苑裡鎮民代表郭汶沂昨晚透過臉書宣布參選下屆議員。圖／翻攝郭汶沂臉書

議員 陳品安 生日

