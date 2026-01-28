毛嘉慶否認性騷民眾黨女黨工 自認民調領先告記者妨害名譽

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
媒體人毛嘉慶（右）有意投入2026年桃園市議員選舉。記者房荷庭／攝影
爭取代表民眾黨參選年底桃園市議員、媒體人毛嘉慶被爆曾熱烈追求民眾黨女黨工，且疑似性騷擾，傳出有黨員因而向民眾黨中評會提出相關檢舉。毛嘉慶表示，選舉應該良性競爭，而非不擇手段，自己已經對撰稿記者提出妨害名譽罪嫌刑事告訴。

2026九合一選舉

媒體報導，毛嘉慶有意參選桃園市中壢選區議員，近期爆出對黨內「女神級黨工」熱烈追求，甚至一度脫口詢問對方「要不要開房間」，此事傳開後有黨員舉報民眾黨中評會，由於該選區呈現3搶1局勢，如今爆出疑似性平事件，恐將影響黨內競爭態勢。

毛嘉慶稍早在臉書發文表示，他這次投入桃園市中壢選區議員初選，很有可能是民眾黨第一個「全民調初選」的選區，根據現有民調資料，自己有一定程度領先，選舉應該良性競爭，而非不擇手段，然而時卻爆出「毛嘉慶性騷」相關新聞，即使當今處在網路時代，也真的刷新新聞倫理下限。

毛嘉慶說，究竟是誰放消息不難猜，未來也一定會水落石出，就算媒體見獵心喜、介入民眾黨初選，想要趁機削弱民眾黨士氣，總是要做到最基本的查證，「就算是演戲，也要來問問我這個當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。」

毛嘉慶還說，身為過去的媒體人跟現在的政治人物，他清楚政治人物應該接受媒體檢驗，然而針對何謂適格的新聞從業人員，自己想要好好教導這位撰稿記者，因此已經委任律師提出「妨害名譽」刑事告訴，「請陳大記者在檢察官面前，好好交代查證義務。」

毛嘉慶說明，該篇新聞的消息來源，未來終將被證明無中生有、一派胡言，同樣也會面臨刑事責任，他也要代替民眾黨主席黃國昌、前任主席柯文哲教導這位同志，從政有企圖心不是壞事，但應該是腳踏實地的動力，「而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。」

毛嘉慶表示，自己深知4年來的努力，不會受到一篇莫需有的報導干擾，「就好像4年來的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主沒有這麼廉價。」

毛嘉慶 民眾黨 桃園

