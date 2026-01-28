賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午受訪，針對民進黨誰選台北市長？他說，目前盛傳的行政院長卓榮泰有機會被賴清德勸出，但行政院副院長鄭麗君會是現任台北市長蔣萬安最強勁的對手，絕對要嚴陣以待。

戴錫欽今在「暐瀚撞新聞」接受黃暐瀚專訪，他直言賈永婕要選台北市長是「不可能的事情」；至於誰是敵軍主帥？戴錫欽指出，關稅談判底定是15%，他覺得鄭麗君跟卓榮泰的可能性都在提升，但尤其是鄭麗君，雖然朝野之間對於15%及2500億加2500億，解讀不完全一樣，但至少對很多業界來講，至少是鬆了一口氣，所以值得觀察。

戴錫欽指出，如果民進黨到最後沒有辦法，找不到適合的人，只想守成，大概卓榮泰就會出來，而且以賴清德總統跟卓的交情，卓榮泰會配合賴主席的要求，用閣揆的身分親征。

戴錫欽指出，他覺得卓榮泰大概只能守住基本盤，有沒有能擴張到中間選民的效果，值得觀察，但如果民進黨更有企圖心，不只是守成，民進黨更有企圖心，如果勸出鄭麗君，形象溫和中性，國民黨就要嚴陣以待了。

他說，基本上民進黨要降低蔣萬安外溢效應，鄭麗君是最好的選擇，也是對蔣萬安最有威脅的人，和卓榮泰相比，鄭有機會爭取中間選民支持的，只要鄭麗君能把蔣萬安多留在台北市更關注自己的連任，不去外縣市輔選，外溢效益遞減，對國民黨都是衝擊。

戴錫欽表示，雖然鄭麗君過去沒有選舉過，也沒有捲入政治口水，也沒有參與大罷免，仇恨值相對低，應該有機會得到40至45%選票，而蔣萬安拚連任，要想辦法要取得過半支持。