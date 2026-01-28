快訊

國民黨新北市長人選協調2月15日期限將至 「劉李會」時間還沒確定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然（右）、台北市副市長李四川（左）。本報資料照片
新北市副市長劉和然（右）、台北市副市長李四川（左）。本報資料照片

國民黨定調新北市長人選將在本月底協調，2月15日前確定人選，不過據了解，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然的「劉李會」時間尚未確定，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，會按照既定時程走，在2月15日前確定人選。

2026九合一選舉

國民黨新北市長人選定調由地方黨部主導，表定1月底前舉行「劉李會」完成協調，2月15日農曆年前確定人選，不過據了解，劉、李雙方目前都尚未接獲黨部通知確定會面協調時間。

黃志雄今天受訪表示，一切就按照原定計畫走，時間表已經訂得清楚，會在時間內該協調好，並在2月15日前確定人選，原則都會按照進度走。

對於國民黨中常委林金結表示會在今天中常會提案授權黨主席鄭麗文徵召李四川，黃志雄表示，各方有各方的期待都尊重，但會按照既有流程持續推進。

至於國民黨祕書長李乾龍與新北市長侯友宜的會面一事，李乾龍今表示「靜候佳音」，雙方有聯繫，目前確切日期尚未定案，「等市長電話」，相關細節不便透露，會透過黨的機制找出最佳人選。

對於李四川方面近期還有輝達簽約案還要處理，是否可能耽擱人選定案？李乾龍回應，他有跟李四川通過電話，李在電話中表示「黨需要他一定勇往直前、義不容辭」，李乾龍說「他有這樣說，我們就放心了」。

