毛嘉慶被爆曾性騷民眾黨女黨工 黃國昌：一切秉公處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
媒體人毛嘉慶（右）有意投入2026年桃園市議員選舉。記者林孟潔／攝影
民眾黨布局2026年地方選舉，已表態爭取民眾黨提名參選桃園議員、媒體人毛嘉慶卻被爆熱烈追求女性黨工的疑似性騷擾案件，傳有民眾黨員因而向中評會提出相關檢舉。民眾黨主席黃國昌今天表示，面對任何性平與霸凌事件，不管對方的身分是什麼，民眾黨一切秉公處理。

媒體報導，毛嘉慶有意參選桃園市中壢選區議員，近期爆出對黨內「女神級黨工」熱烈追求，甚至一度脫口詢問對方「要不要開房間」，此事傳開後有黨員舉報民眾黨中評會，由於該選區呈現3搶1局勢，如今爆出疑似性平事件，恐將影響黨內競爭態勢。

黃國昌今天在立法院受訪時表示，面對任何性平或霸凌事件，攸關各式各樣勞工權益保障，民眾黨向來以最嚴肅的態度面對，「一切秉公處理，不管對方的身分是什麼。」

民眾黨中評會主委李偉華說明，中評會面對任何檢舉案件，「確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依照本黨紀律評議裁決準則辦理」，然而為了保護黨員隱私，各種攻擊應當適可而止。

民眾黨發言人張彤表示，針對民眾黨擬參選人涉及性平事件，中評會確實有收到第三方檢舉案件，「本案提及的時間點與當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯」，不過中評會在接獲檢舉以後，已經依照規定進行了解、釐清事件內容。

張彤強調，民眾黨面對違反性平事件零容忍，對於任何違反性別自主意願的言行絕不寬貸，一定會依據黨章及相關法規辦理。

毛嘉慶目前為民眾黨籍，過去曾經擔任國民黨文傳會副主委、安定力量副執行長，2022年國民黨指控違規參選桃園市中壢選區議員而開除黨籍，去年12月19日以民眾黨身分，宣布參選2026年桃園市中壢選區議員。

民眾黨 桃園 議員 黃國昌 毛嘉慶

