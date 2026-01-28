快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

聽新聞
0:00 / 0:00

這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今於市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今於市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影

外界關注2026新北市長選戰，國民黨秘書長李乾龍昨表示，這周與市長侯友宜見面沒問題。侯友宜今受訪表示，這部分都會按照既定的節奏，很清楚的往前邁進，請大家放心。

2026九合一選舉

侯友宜今於市政會議後受訪。被問及是否會出席協調會、給予建議，侯友宜說，時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓市民得到更多的照顧，才是目標。

被問及下屆市長選舉勝選關鍵因素為何，侯友宜說，最重要的是要贏得人民的肯定，這幾年的施政，一切以人民為主，那所提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持，才是最重要的關鍵。

媒體詢問，藍白立委昨天再度封殺國防預算特別條例，總預算案也持續卡關，行政院就呼籲藍白停止政治操作。侯友宜回應，立法院把關、審查總預算是天經地義，他自己期待民生相關的預算，朝野能夠儘快的溝通，能夠符合所有人期待的民意，讓市政能夠快速地展開。

行政院長卓榮泰泰日把台北101說成是台灣101引發討論，侯友宜表示，這麼多年大家都叫習慣了，台北101讓世界看見台灣。那對新北來說，新北今年的淡江大橋即將通車，也讓大家看到新北，但是還是會說讓世界看到台灣。

侯友宜 行政院

延伸閱讀

新北萬里公有市場改建 擬今年定案

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

雙輕軌規畫帶動交通 侯友宜：持續推動環境、教育工程打造宜居環境

相關新聞

小黨結盟台灣前進陣線年底選舉插旗嘉市 議員選舉推2人東區是她

年底九合一選舉，政黨布局逐漸明朗，小黨不缺席，由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、台灣綠黨與台灣基進等4政黨共...

這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

外界關注2026新北市長選戰，國民黨秘書長李乾龍昨表示，這周與市長侯友宜見面沒問題。侯友宜今受訪表示，這部分都會按照既定...

陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同

民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...

新北市長提名 藍本周協調

國民黨新北市長人選尚未出爐，市黨部規畫近日協調，有意參選的新北副市長劉和然昨說，他沒預設立場，只要機制公開透明，最大目標...

2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

國民黨本周將進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今早接受廣播節目專訪時表示，他尊重黨規劃期程與機制，只要公開透明...

彰化七選區綠營人選喬不攏 陳似梅連署召開臨時執委會29日民調有變數

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，目前完成登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅。民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。