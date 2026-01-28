這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

外界關注2026新北市長選戰，國民黨秘書長李乾龍昨表示，這周與市長侯友宜見面沒問題。侯友宜今受訪表示，這部分都會按照既定的節奏，很清楚的往前邁進，請大家放心。

侯友宜今於市政會議後受訪。被問及是否會出席協調會、給予建議，侯友宜說，時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓市民得到更多的照顧，才是目標。

被問及下屆市長選舉勝選關鍵因素為何，侯友宜說，最重要的是要贏得人民的肯定，這幾年的施政，一切以人民為主，那所提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持，才是最重要的關鍵。

媒體詢問，藍白立委昨天再度封殺國防預算特別條例，總預算案也持續卡關，行政院就呼籲藍白停止政治操作。侯友宜回應，立法院把關、審查總預算是天經地義，他自己期待民生相關的預算，朝野能夠儘快的溝通，能夠符合所有人期待的民意，讓市政能夠快速地展開。

行政院長卓榮泰泰日把台北101說成是台灣101引發討論，侯友宜表示，這麼多年大家都叫習慣了，台北101讓世界看見台灣。那對新北來說，新北今年的淡江大橋即將通車，也讓大家看到新北，但是還是會說讓世界看到台灣。