小黨結盟台灣前進陣線年底選舉插旗嘉市 議員選舉推2人東區是她

年底九合一選舉，政黨布局逐漸明朗，小黨不缺席，由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、台灣綠黨與台灣基進等4政黨共同成立的「台灣前進陣線」，去年底成軍，宣示在縣市選區推出議員參選人，為地方政治注入新的監督力量。嘉市部分，台灣前進陣線規畫東、西區各推1名議員參選人。

東區人選拍板定案，由曾參選立委落選的小歐盟成員陳玥妗代表出征；西區將由時代力量、台灣綠黨與台灣基進政黨協調，共推1名參選人，目前仍在整合階段。

小歐盟召集人林詩涵說，本土進步政黨選擇站在一起，不是因為理念完全相同，而是因為意識到政治沒有新的工作方式，失望只會一代一代累積下去。成立「台灣前進陣線」是要讓政治回到好好監督、好好討論，把地方治理一件一件做好。

林詩涵指出，東區議員推派陳玥妗參選；至於原在本屆東區議員選舉落選的台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤，已協調不在東區再選，在西區與時代力量、綠黨共推1名整合人選。

44歲陳玥妗2023年首度插旗嘉市立委選舉，以6232票落選，但以政治素人之姿，繳出超過6千票成績，成果不錯，她嘉大農業生物科技研究所畢業，曾任職嘉義長庚醫院及中央研究院研究助理，此次投入東區議員選舉，將與國民黨、民進黨、民眾黨及無黨籍參選人同場競逐，在10席議員席次中爭取1席，選情激烈。

西區選情原代表時代力量參選的現任市議員王浩，退出時代力量，將以無黨籍身分尋求連任，為西區戰局再添不確定性。小黨結盟能否在嘉義市突破藍綠白夾擊，備受地方政壇關注。