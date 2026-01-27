2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

國民黨本周將進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今早接受廣播節目專訪時表示，他尊重黨規劃期程與機制，只要公開透明他沒預設立場，也希望支持者不要恐慌，更強調不會帶著條件交換的感覺去談，最大目標就是國民黨要勝選。但劉和然陣營透露，直至今天下午仍未接獲市黨部通知協調時間。

國民黨議員蔡淑君認為，現在基層確實很焦慮，許多民眾覺得國民黨慢吞吞，都希望盡快定調，只要誰有勝算就趕緊推誰出來，因民進黨早已開始地方走透透，國民黨至今連個人影都沒有，母雞應該快點出現，團結起來才能有機會勝選。

國民黨新北市議會書記長王威元表示，國民黨現在的提名潛在人選就是李四川及劉和然，他認為提名這件事還是不要太著急，畢竟李四川與輝達還沒簽約，總要把重要的專案告一段落再來進行下一步，這樣選民也才會有信心，若沒簽約就開始談選舉，恐又被對手做文章是為了自己的仕途而落跑。

王威元說，劉和然跟李四川無論是在台北縣府或新北市都共事很長一段時間，彼此也有私交，不管最終協調出哪一位代表國民黨參選，相信彼此都會全力支持對方，雙方也不會有裂痕出現。

國民黨新北市黨部先前表示本月底前會進行提名協調，但雙方陣營至今未接獲協調通知，今新北市黨部主委黃志雄手機未接聽，暫無法取得回應。