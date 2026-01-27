國民黨台中市長提名久拖未決 陰謀論質疑高層藉機操控人選

快訊

國民黨台中市長選舉人選遲遲無法定案，原先規劃的協調機制多次溝通仍未產生共識，初選程序也始終未啟動。隨著提名時程一再延宕，地方黨內與支持者的不滿情緒逐漸升高，部分基層更直言，已開始出現是否有人刻意拖延，試圖藉機操控人選布局的質疑。

親近國民黨的學者私下指出，台中被視為國民黨具備優勢的重要城市，正常情況下提名節奏應更為明快，如今卻長期陷於「只聞協調、不見決策」的狀態，讓人難免聯想到是否與黨主席或現任市長的政治考量有關。地方甚至揣測，認為延後初選、模糊時程，是為了逼迫有意接班者先表態效忠。

一名地方人士幹部坦言，黨中央如果真的有整合考量，就應快刀斬亂麻，一直拖延只會讓人產生「高層黑箱操作」的聯想，進而傷害士氣。

除了黨主席外，現任台中市長盧秀燕也遭到耳語點名，質疑其是否在接班布局上扮演關鍵角色，為的是還能影響未來的市政，也牽動2028年的總統大選。

親近國民黨的學者表示，支持者對於黨主席與市長的期望很高，如果發展不順利，難免就會失望，正所謂愛之深、責之切，要小心被對手見縫插針。

地方人士也提醒，陰謀論雖然未必符合事實，但是若黨中央持續現在的拖延態度，反而會放大地方的不信任感，讓原本可控的內部歧見演變為對領導層的質疑。對選戰而言，這不僅影響整合，更可能削弱支持者的動員意願。

面對選舉時程逐步逼近，地方普遍呼籲黨中央應儘速給出明確交代，不論是強力協調或是立刻初選，都應把握時間。否則，一旦在「操控提名」的質疑聲中空轉，恐怕會讓國民黨在台中這個關鍵戰場，流失原有優勢。

